Stranger Things 5: ¿Qué sorpresas traerá esta temporada?

El pasado 15 de julio, Netflix anunció el regreso de una de sus series más exitosas, Stranger Things. La plataforma de streaming le ofreció a los espectadores el detrás de cámaras y el nuevo elenco que formará parte de esta quinta temporada tan esperada por ser la última de la serie.

Un homenaje a los clásicos de los años ochenta

Desde su estreno en julio de 2016, Stranger Things se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, con más de 140.7 millones de visualizaciones globalmente solo con su cuarta temporada.

Stranger Things, fue creada por los hermanos Duffer, como un homenaje a los clásicos del cine de género de los años 80, así como los waffles caseros y la New Coke. Además, canciones como “Running up that hill” de Kate Bush han vuelto a resonar gracias a la serie, alcanzando los primeros puestos en listas como Billboard Hot 100.

Por otro lado, la narrativa de esta exitosa serie es realizada en la ciudad de Hawkins, Indiana, en la cual se presentan diversas situaciones misteriosas, como la desaparición de un niño, allí es donde inicia la trama de la saga, cuando sus amigos y familiares comienzan la búsqueda del personaje.

Este situación desencadena una serie de sucesos sobrenaturales y peligrosos, incluyendo experimentos secretos del gobierno y el descubrimiento de un portal que lleva a un mundo alterno. Las amistades se ponen a prueba y las vidas cambian para siempre con cada descubrimiento.

Nuevos personajes

La quinta temporada de Stranger Things tendrá la participación de nuevos personajes interpretados por actores como:

Nell Fisher.

Jake Connelly.

Alex Breaux.

Este anuncio por parte de Netflix, ha sido tendencia mundial, ya que le permite a los seguidores de la serie familiarizarse con sus nuevos personajes mientras se terminan las grabaciones.

Premios de Stranger Things

Stranger Things ha recibido más de 230 nominaciones y ha ganado 70 premios, incluyendo varios Emmy y el premio SAG a la mejor interpretación de reparto en una serie dramática.Asimismo, es tanto el amor que le tienen a la serie que sus fans celebran el Día de Stranger Things el 6 de noviembre, fecha de la desaparición de Will Byers.

Por otro lado, además de la quinta temporada, Netflix anunció otros proyectos dentro del universo de Stranger Things. Entre ellos se encuentran “Stranger Things: The First Shadow”, una producción en vivo que se estrenará en el West End londinense, y una serie de animación aún sin título.

Finalmente, aunque aún no se ha revelado la fecha de estreno de esta última temporada, este nuevo anuncio ha generado gran emoción a sus fieles seguidores. Los fans de todo el mundo han hecho publicaciones en redes sociales expresando su amor por la serie y compartiendo diversas teorías sobre el desarrollo de la nueva trama y el destino de los personajes.