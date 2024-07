Colombiano se retiró del Tour de Francia para preparar los Olímpicos: ¿de quién se trata?

Fernando Gaviria en competencia con el Movistar Team. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim De Waele

Este miércoles 17 de julio se disputó la decimoséptima etapa del Tour de Francia 2024, fracción de 177,8 kilómetros entre Saint-Paul-Trois-Châteaux y Superdévoluy, que concluyó con la victoria del ecuatoriano Richard Carapaz. El ecuatoriano coronó el último puerto de montaña del día y aprovechó el envión para llegar en solitario a la meta.

En este orden de ideas, el pedalista del EF Education terminó venciendo en el cierre al británico Simon Yates y al español Enric Mas. Adicional a ello, ascendió tres posiciones en la clasificación general y quedó muy cerca de meterse al podio de la clasificación de la montaña. Jornada para no olvidar.

Amarga jornada para los colombianos

El desempeño de los pedalistas nacionales en esta etapa 17 no fue el esperado. Si bien era un curso ideal para la fuga, Harold Tejada dejó muy buenas sensaciones en los primeros kilómetros, pero no logró mantenerse y decayó. Egan Bernal no pudo mantenerse a la par de los favoritos (descendió en la general) y Santiago Buitrago, sin lugar a dudas el mejor del día, logró retener su puesto en el top-10.

La sorpresa del día llegó por cuenta de Fernando Gaviria, quien no pudo mantenerse a ritmo de carrera y terminó diciendo adiós a la competición. El pedalista antioqueño se despide sin victorias en el presente Tour, aunque logró finalizar dentro del top-5 en tres oportunidades.

¿Por qué se retiró Gaviria?

En primer lugar, es necesario tener en cuenta que Fernando Gaviria es un esprinter, razón por la que sus oportunidades de victoria no se enfocan en competiciones como tal, sino etapas cuyo final sea propicio para el embalaje (llanas). En el presente Tour de Fracia no quedan más fracciones de este tipo, razón por la que no tenía sentido acumular cansancio físico sin razón.

El Movistar Team reconoció que la salida del antioqueño se había pactado con anterioridad, decisión que tenía como objetivo acelerar la preparación de Gaviria de cara a los Juegos Olímpicos. “Cubiertas todas las etapas al sprint y pensando en su concurso en los JJOO, el cejeño ha ayudado a sus compañeros a cubrir los intentos iniciales de fuga antes de detenerse en el km 73. ¡A descansar y gracias por tu esfuerzo, amigo!”, sentenció la escuadra española.

Así las cosas, el deportista de 29 años iniciará su preparación de cara a las justas de París 2024, en donde representará al país en la modalidad de ciclismo de pista. La delegación nacional la completa Marta Bayona (ciclismo de pista), Daniel Felipe Martínez (ciclismo de ruta), Santiago Buitrago (ciclismo de ruta) y Paula Patiño (ciclismo de ruta).

Clasificación de los colombianos en la etapa 17