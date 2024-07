Armin Van Buuren confirmado en Medellín: fecha del concierto y link para comprar boletas

Medellín, Antioquia

El Dj y productor discográfico alemán de música electrónica, Armin Jozef Van Buuren, confirmó que se presentará el próximo 12 de octubre en el estadio Cincuentenario, ubicado en la comuna de Aranjuez, nororiente de Medellín, en un evento el cual aseguraron será un espectáculo inolvidable para las personas que les gusta la música electrónica. El aforo para dicho concierto será de 10,350 personas.

Informan que el señor Van Buuren se ha presentado en festivales como Electric Daisy Carnival, Ultra Music Festival y Tomorrowland.

Un artista de talla mundial

El Dj alemán, con más de 20 años de carrera, ha tenido éxitos de talla global como This Is What It Feels Like, Blah Blah Blah y Great Spirit; ocupando el puesto número uno en el ranking anual de DJ Mag Top 100 DJs en cinco ocasiones. Además, ha sido nominado a los premios Grammy.

Agregan que la decisión de presentarse en Medellín se tomó por su conocida vida nocturna y su cultura de música electrónica, además de ser un lugar que ha albergado grandes espectáculos como los presentados por la artista paisa Karol G y el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Reportaron que en el concierto del 12 de octubre se presentarán estilos de música electrónica como el trance, house, progressive y techno.

Venta de Boletos

Las personas que quieran asistir a este evento pueden conseguir las boletas a través de la preventa exclusiva con tarjetas del Banco Falabella desde julio 17 a las 10:00 am hasta julio 19 a las 9:59 am. La venta general de boletos comenzará el 19 de julio a las 10:00 am a través de https://tuboleta.com/eventos/detalle/armin-van-buuren-medellin/7094685399?utm_source=tuboleta&utm_medium=banner&utm_campaign=Tb_BannerArminVanBuurenMedellin