🔴EN VIVO🔴 Argentina Vs. Colombia FINAL Copa América 2024: siga la transmisión completa

Tiempo de la verdad en la Copa América. La Selección Colombia se juega este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, la posibilidad de sumar a sus vitrinas el segundo título continental en la historia. Al frente estará la envalentonada Argentina, vigente campeona del certamen y del mundo, lo que le daría aún más valor a la Tricolor en caso de lograr el tan ansiado triunfo que tiene unidos a más de 50 millones de colombianos.

El combinado nacional llega con aire en la camiseta. Es el equipo con la racha más prolongada de partidos sin perder en la actualidad. Suma 28 en total, de los cuales 25 han sido bajo el mando de Néstor Lorenzo, un entrenador que ya conocía la idiosincrasia de los jugadores colombianos y le devolvió al país, a base de buen juego y resultados, este momento de felicidad que tiene ilusionado a todo un país.

En conferencia de prensa previa al partido, el técnico argentino manifestó que le gustaría que Colombia no tuviera que esperar tanto tiempo para disputar un final y que, por el contrario, se volviera costumbre estar en instancias decisivas como semifinales y finales. Todo un cambio de chip, el que ha propiciado Lorenzo no solo al equipo, sino a todo el territorio con cada intervención que ha hecho.

“No hay hincha más alegre y fanático. Nos gustaría que no sea una sorpresa llegar a una final, que no sea un premio del cielo, que no se haga esperar tanto. Estar arriba siempre, no es fácil. El grupo está bien, hay futuro. Ojalá que esto dure y que siga creciendo. Que festejen igual, pero que no se sorprenda tanto el llegar a una instancia así”, dijo.