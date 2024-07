Entregaremos Coliseo Multideporte funcional para Juegos Nacionales de la Juventud:Proyecta

Armenia

El viernes 12 de julio se llevó a cabo en la ciudad de Manizales el comité organizador de los juegos nacionales de la juventud para el mes de noviembre en el Eje Cafetero.

En el marco de dicha reunión se conoció el informe del ministerio del Deporte donde advirtió sobre el retraso en las obras del coliseo Multideporte por eso entre las observaciones está el de que la obra no estará terminada antes de la inauguración de los juegos nacionales que estaban destinadas para Bádminton y Parabádminton.

Consultamos a la gerente de la empresa Proyecta Quindío, Lina Roldán quien sostuvo que en el último comité que asistieron se comprometieron a entregar el escenario funcional y continúan en esa posición si nada extraordinario ocurre mientras sea la ejecución de la obra.

“En la última visita del Ministerio, el gobierno departamental se comprometió y creo que usted ha sido una de las testigos que desde que yo asumí la gerencia nunca me había comprometido a hablar de Juegos de la Juventud por la situación de la adición y más cuando ya vimos una experiencia de juegos nacionales, entonces ahí hemos sido demasiado responsables cuando nos llega la adición del ministerio que se demoró seis meses tomamos la decisión con contratistas e interventorías de que si éramos capaces de que si teníamos la capacidad de entregar los dos escenarios funcionales”. Afirmó.

Aclaró que la idea no es entrar en controversia con el ministerio, pero continúan trabajando para entregarla a tiempo.

“Nosotros el cronograma actividades se lo enviamos al Ministerio ellos lo aprobaron lo que sí es claro, es que lo que ellos argumentan de que al contratista no se le ha dado la adición, es porque es un recurso representativo y como nueva gerencia se exigió fiducia lo que también está claro, es que por más que queramos llegar a Juegos de la Juventud yo no voy a poner en riesgo, ni la obra ni los recursos por eso para el anticipo de ese recurso definimos que el contratista debe crear fiducia está en el proceso por ende no se le ha desembolsado el anticipo”, sostuvo.

Además, dijo: “También está claro que ellos pueden cobrar actas parciales, estamos en la disposición de que, si lo que van a cobrar, está ejecutado, se les pagará en conclusión proyecto y el gobierno departamental está claro en hacer entrega de los dos escenarios funcionales para Juegos de la Juventud”.

Explicó que exigieron al contratista fiducia para entregar el anticipo correspondiente con el fin de no poner en riesgo la obra ni los recursos.

Vale anotar que la adición del contrato es por un monto de 7.946 millones de pesos.