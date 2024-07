En Bogotá, un joven fue herido con 7 puñaladas después de ver un partido de la Selección

Bogotá

Era la noche del 10 de julio y el joven Javier Andrés Daza Bernal de 24 años, un joven Universitario y empresario, además un comerciante muy reconocido en los concesionarios de motos del sur de la ciudad, estaba junto a su madre celebrando la victoria del equipo nacional después del partido contra Uruguay, estaban cerca a un establecimiento de rumba ubicado cerca de la avenida primero de mayo con carrera 30 cuando una pelea terminó convertida en una tragedia.

“Yo ingreso al sitio y ahí rompen unas botellas y yo me asusté y grité, mi hijo me escuchó y entro apresurado a ver que pasaba y en ese momento lo atacaron. Pensé en ese momento que eran puños y patadas y a mi me tiran al piso y golpean a mi hijo. Pero en ese momento le estaban dando era puñaladas”. Explicó Liliana Marcel Bernal, mamá del joven herido.

En el momento del ataque y en medio de la confusión el joven se desplomó y gravemente herido fue atendido por su padre que lo llevó a un centro asistencia.

“Cuando nos damos cuenta mi hijo estaba lleno de sangre y fue en ese momento que llegó el papá y se lo llevó al hospital. Los responsables son ciudadanos venezolanos que son empleados del sitio en el que estábamos y se escaparon en ese momento. El dueño del sitio dice que no los conoce y ahora mi hijo que estuvo en la UCI ahora tiene comprometida la movilidad de sus piernas”. Explicó la mamá del joven.

Los familiares piden que los responsables de este crimen sean ubicados y que no sigan cometiendo este tipo de delitos. El joven que resultó herido aun esta en delicado estado de salud y bajo observación.