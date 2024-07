El dramático audio del mulero que murió tras quedarse sin frenos en peligrosa vía

Bucaramanga

Los últimos minutos de vida de José Alirio Peña, un conductor de una tractomula que transitaba por la vía Bucaramanga - Barbosa quedaron grabados en una llamada que sostuvo con otro compañero de carreteras.

El conductor en medio de la angustia empezó a reportarle a su amigo que los frenos del vehículo estaban fallando y no le respondían adecuadamente, al punto que terminó sufriendo el grave accidente que le costó la vida en el peligroso sector de Puente Guillermo.

“No, este carro de frenos no quedó bueno, esto no está parando. Le pisé el freno y esto está grave de frenos porque ya están largos. No le pusieron frenos, este carro no para ayayay le cuento que me estoy asustando, no para, ya le mermé voy bajando pero no para, para Dios que esto no para ¡ay Dios mío!”, narró el conductor que terminó muriendo en la que ha sido catalogada la vía más peligrosa de Santander.

Aunque su amigo trató de calmarlo y de orientarlo para que pudiera frenar la tractomula, no fue posible lograrlo y el conductor que viajaba cargado de carbón de Ubaté a Bucaramanga falleció tras quedar atrapado en la cabina del vehículo pesado de placas SNV 090.

Este caso hace parte de las muertes que ha reportado la provincia de Vélez debido al mal estado de la vía entre Bucaramanga y Barbosa en el punto que ha sido catalogado como el más peligroso de Santander que es Puente Guillermo y en donde recientemente también se volcó una tractomula cargada de ACPM cuyo conductor por fortuna salió ileso.

En esta vía nacional el pasado 9 de julio murió el concejal de Coromoro, Robinson Estiven Cárdenas Orozco y su esposa Ana Carina Mendoza tras ser arrollados por un camión que trató de esquivar los huecos que tienen deteriorada la carretera.

👉#VIDEO | Gobernador de Santander @GralJuvenalDiaz le hizo vehemente llamado de atención al gobierno nacional por el mal estado de la vía Bucaramanga - Barbosa. pic.twitter.com/A8J7MdjOB0 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 10, 2024

¿Por qué dicen que la vía Bucaramanga - Barbosa es la más peligrosa de Santander?

Los alcaldes de la provincia de Vélez y los conductores que diariamente transitan por la vía entre Bucaramanga - Bogotá a la altura de Barbosa, coinciden en que el estado de la carretera es deplorable y pone en riesgo la vida de los conductores.

Recientemente el alcalde de Barbosa, Marco Alirio Cortes, hizo una fuerte crítica al Instituto Nacional de Vías (Invias) por cuenta del mal estado en la vía asegurando que “vamos a estar en un colapso enorme, hemos llamado al Invías pero no nos prestan atención, la plata que tenían la gastaron en una señalización en un lugar que no debían, la verdad el tema del Invias es vergonzoso en Santander, hacen meses que no ponen ni un gramo de asfalto en los huecos, no pasa ni un tractor”.

👉#VIDEO | La @CAS_SANTANDER inició la toma de pruebas del agua del río Suárez en donde cayeron cerca de 11.000 litros de ACPM tras un accidente de un camión cisterna en la vía Barbosa - Ubaté. pic.twitter.com/CZhf11diEF — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 11, 2024

Mandatarios y hasta el mismo gobernador de Santander le han pedido al Invías intervenir la carretera cuyo estado pone en riesgo la vida de los conductores que transitan por la vía diariamente.