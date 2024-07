Gremios de Santander están preocupados por la inseguridad

Bucaramanga

Un fuerte pronunciamiento hizo el Comité Intergremial de Santander ante la ola de violencia que se vive en el departamento y en el área metropolitana de Bucaramanga.

Para los representantes de los gremios económicos de la región, los robos, enfrentamiento de bandas delincuenciales, sicariatos y el consumo de sustancias alucinógenas es un problema que está afectando la economía y que se ha salido de las manos de las autoridades.

“Es una situación que se está saliendo de control. Los trabajadores están llegando a trabajar diciendo me robaron, me tumbaron de la moto, me raparon el celular, hemos tenido episodios de delincuencia, de sicariatos, muertes y eso es preocupante”, dijo Martha Ruth Velásquez, directora del Comité Intergremial de Santander.

#Entérese | Gremios de Santander anunciaron su preocupación por la inseguridad en el departamento. pic.twitter.com/1j0wpLDR24 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 15, 2024

Ante el panorama, le piden a la gobernación de Santander y las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga tomar cartas en el asunto y mejorar los índices de seguridad.

“De nada vale que los parques se hayan mejorado si los niños no pueden estar ahí, ya no se puede ir ni siquiera a la iglesia porque la delincuencia ronda y necesitamos articular una campaña de seguridad con el comité, la Policía y el Ejército”, agregó.

Esos hechos de inseguridad según el Comité Intergremial de Santander no solo han tocado las zonas urbanas sino también las áreas rurales.