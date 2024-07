Tribunal de Santander anuló elección del presidente del concejal en Floridablanca

Bucaramanga

Se trata de una demanda acumulada y según los demandantes el actual presidente del Concejo de Floridablanca, Edgar Enrique Gómez Silva del partido Verde, incurrió en la infracción que le impide el financiamiento electoral con aportes prohibidos.

Por eso el Tribunal Administrativo de Santander condenó al concejal por financiar con recursos propios su campaña electoral al estar imputado y acusado por la Fiscalía; por el delito de prevaricato por acción, omisión y fraude a resolución judicial; delitos contra la administración pública.

A lo que Gómez Silva respondió que adelanta un proceso jurídico en respuesta al fallo.

“Estamos revisando con el abogado el tema porque nos parece una sentencia como injusta porque es que el dinero de la campaña es de nosotros. Si viniera del narcotráfico, o grupos ilegales, vaya y venga. Pero no nos pueden violar un derecho constitucional de elegir y ser elegidos. Será el Consejo de Estado en últimas el que defina el caso”, expresó el concejal.

La sentencia de primera instancia tiene fecha del 12 de julio. La decisión del Tribunal Administrativo de Santander declara nula la elección de Concejal Gómez Silva, más conocido en Floridablanca como “Lleras”, electo para el periodo de 2024 a 2027.

“Un poco triste las actuaciones del Tribunal pero sabemos que en segunda instancia será el Consejo de Estado el que defina los temas. No hay jurisprudencia y será el Consejo de Estado quien aclare. Porque creo que es un tema que le pasa a muchos a nivel nacional. Estamos imputados por un proceso y ahora nos tocará hacer la apelación. Son dineros propios, inclusive deudas que tengo con los bancos. Me hicieron un préstamo para poder pagar la campaña. Yo no gasté mucho”, agregó Gómez Silva.

Gómez Silva fue acusado al igual que otros 17 concejales de Floridablanca por la elección irregular de Robiel Barbosa como personero municipal en 2016. Proceso en el que también cursa un proceso de nulidad electoral que implica al actual alcalde José Fernando Sánchez.

De acuerdo al reciente fallo del Tribunal el escrito dice “la estructuración de la conducta prohibitiva establecida en el numeral 5 del artículo 27 de la Ley 1475 de 2011, puede conllevar a la anulación del acto administrativo electoral, por configurarse la causal de infracción a las normas en que debería haberse fundado el acto administrativo electoral. La declaratoria de nulidad electoral e incluso la limitación que estableció el legislador estatutario para el financiamiento de las campañas electorales, conlleve un tratamiento inconvencional no permitido en desmedro de los derechos políticos”.

El abogado Enrique Zapata el abogado de Yolanda Romero Trujillo, una de las tres demandantes, aseguró que en los próximos tres día el Consejo de Estado debe responder el recurso de apelación que presenten.

“Esperamos que el Consejo le dé la razón al Tribunal. Él sigue en función hasta que quede en firme la sentencia. Ya al responder la apelación se conocerá si será apartado o no de su cargo. Luego el Consejo determina quién queda, que sería el que sigue en la lista del partido Verde”, advirtió.