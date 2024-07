Con alborada y eucarística inició el día de la Virgen del Carmen en barrio Blas de Lezo

Cartagena

La celebración del día de la Virgen del Carmen es una tradición que todavía perdura en el barrio Blas de Lezo de la ciudad de Cartagena. Poco antes de las 5:00 de la mañana, la alborada partió desde el Parque de la Virgencita en la zona aledaña a la Transversal 54 y recorrió las vías principales de este sector popular de la capital bolivarense.

‘Caracol Radio de Barrio en Barrio’ acompañó desde muy temprano a los vecinos de Blas de Lezo que se congregaron en el parque para mostrar su fervor a la Virgen del Carmen.

“Las costumbres han ido cambiando lamentablemente, antes había fandangos y agrupaciones musicales, sin embargo, desde el Comité Religioso hemos hecho todo lo posible para que esta celebración religiosa perdure. Hemos tenido milagros en nuestra comunidad, por ejemplo, un vecino que sufrió un atentado salió ileso porque las balas se incrustaron en la imagen de la Virgen, él dice que su fe lo salvó”, expresó Yasid Barrios, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Blas de Lezo.

Otros fieles creyentes que habitan en el barrio aseguran que la Virgen del Carmen los ha ayudado a superar serias dificultades de salud. “Pese a que tengo mis años todavía me recorro la procesión de principio a fin, en 2019 casi me muero porque tuve dos infartos. Siempre dormía mi estampita de la Virgen y yo estoy segura de que Ella fue la que me salvó. Llueva o truene no dejo de asistir a las actividades religiosas todos los años”, manifestó María García, vecina de Blas de Lezo.

A las 3:15 de la tarde se realizará la procesión en honor a la Virgen del Carmen con salida en la Iglesia de La Consolata. Según el DATT habrá tráfico lento y alto afluencia de peatones alrededor de este templo y la Avenida Kennedy.

A las 3:40 en el Parque de la Virgen será la bendición de vehículos y conductores; a las 4:00 la procesión hacia la Iglesia de La Consolata y a las 6:00 se llevará a cabo la Santa Misa.