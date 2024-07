Andrea Bocelli celebra su aniversario 30 con su nuevo álbum “Duets”

Recién salido de su actuación estelar en el BST Hyde Park de Londres, el mundialmente conocido tenor italiano Andrea Bocelli, uno de los artistas clásicos de más éxito de todos los tiempos, ha presentado su nuevo álbum Duets, que reúne muchas de sus colaboraciones más queridas junto con canciones nuevas para conmemorar su 30 aniversario.

Esta colección de 32 canciones, que abarca toda su carrera y saldrá a la venta el 25 de octubre a través de Decca Records/Sugar Music, incluye duetos con Ed Sheeran, Céline Dion, Sarah Brightman, Dua Lipa, Jennifer Lopez, Giorgia y Luciano Pavarotti, además de nuevos duetos grabados especialmente para el álbum con Shania Twain, Chris Stapleton, Gwen Stefani, Marc Anthony, Karol G, Sofia Carson, Lauren Daigle, Elisa, Matteo Bocelli y Hans Zimmer.

El álbum Duets se lanza con el nuevo single “Da Stanotte in Poi (From This Moment On)” de Andrea Bocelli y Shania Twain, ganadora de cinco premios GRAMMY y la artista femenina de country pop con más ventas de todos los tiempos. Se trata de una impresionante versión de su éxito masivo “From This Moment On” con una nueva letra, producida por Rick Nowells. A Shania Twain siempre le había gustado la idea de interpretar la canción como un dúo clásico, y ahora, 27 años después de su lanzamiento, ha encontrado a la pareja perfecta para su reinterpretación.

El anuncio del nuevo álbum de Bocelli se produce en vísperas de un gran acontecimiento de tres días en Italia en honor de su 30 aniversario, en el que estrellas de todo el mundo llegarán a la ciudad natal del tenor, Lajatico, para actuar los días 15, 17 y 19 de julio en el Teatro del Silenzio (Teatro del Silencio), un impresionante anfiteatro natural en las colinas toscanas.

En el cartel figuran Ed Sheeran, Shania Twain, Jon Batiste, Russell Crowe, Brian May, Johnny Depp, David Foster, Matteo Bocelli, Sofia Carson, Zucchero, Plácido Domingo, José Carreras, Lang Lang, Nadine Sierra, Eros Ramazzotti, Elisa, Laura Pausini, Virginia Bocelli y muchos más.

Este espectáculo al aire libre, único en la vida, será filmado para su estreno mundial en cines este otoño. Titulada ANDREA BOCELLI 30: THE CELEBRATION, será dirigida por Sam Wrench, nominado a un Grammy y ganador de un Emmy, que recientemente dirigió Taylor Swift - The Eras Tour, la película de conciertos más taquillera de todos los tiempos. Será producida por Mercury Studios, Maverick, Almud, Impact Productions y CitySound & Events, y estrenada en cines por Fathom.

Este año también se estrenará en los cines un nuevo documental sobre el tenor, titulado Andrea Bocelli: Because I Believe, en el que se narra su trayectoria desde que era un humilde intérprete en un piano bar hasta que se convirtió en un cantante de fama internacional con entradas agotadas en todo el mundo.

Este invierno, Bocelli se embarcará en su gira anual North American Holiday Tour. La nueva gira incluye diez fechas en ciudades importantes como San Diego, Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, Boston y Miami, así como el regreso al emblemático Madison Square Garden de Nueva York para dos actuaciones. El concierto de Los Ángeles supondrá la primera actuación de Bocelli en el Kia Forum.

La gira comenzará en San Diego el 4 de noviembre y concluirá en Miami, Florida, el 22 de diciembre. Para más información y otras fechas de la gira internacional, visite andreabocelli.com/tickets.

En marzo de 2024, Andrea Bocelli dio el pistoletazo de salida a su año de aniversario subiéndose al escenario de los Oscar con su hijo, el artista Matteo Bocelli, y deleitando al público de Hollywood, repleto de estrellas, con una interpretación sorpresa de su popular canción “Time To Say Goodbye”, producida y arreglada especialmente para ellos por el compositor Hans Zimmer, ganador de dos Oscar. Esta icónica canción, originalmente publicada como “Con te partirò” y más tarde a dúo con Sarah Brightman, lanzó a Bocelli al estrellato internacional hace casi tres décadas, y desde entonces ha cosechado cientos de millones de reproducciones.

A la pregunta de cómo ha sido trabajar a dúo con talentos de renombre mundial a lo largo de los años, Andrea Bocelli respondió: “Mezclar las voces, mezclar las vibraciones, es para mí una experiencia muy emocionante, sensual y espiritual al mismo tiempo. Entre las dos voces que cantan a dúo se establece algo íntimo y profundo. Los cantantes estamos en constante búsqueda de colegas capaces de dar vida a esta alquimia”.

Con casi 90 millones de discos vendidos en todo el mundo, y una de las voces más reconocibles de la industria del entretenimiento, Andrea Bocelli ha agotado las entradas para conciertos del tamaño de estadios y ha realizado retransmisiones en directo que han batido récords. Bocelli ha compartido su talento en muchos acontecimientos importantes, como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo y Global Citizen. Ha ganado un Globo de Oro, siete BRIT Classical Awards y siete World Music Awards, además de una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Con su nuevo álbum Duets, Andrea Bocelli sigue sorprendiendo y encantando a sus fans 30 años después. La amplitud de las colaboraciones a lo largo de su carrera hasta la fecha es testimonio no sólo de su extraordinaria voz, sino que también pone de relieve su duradera influencia y su arte

DUETS – Tracklist:

CD1

1. Time To Say Goodbye – Andrea Bocelli, Sarah Brightman

2. Vivo por Ella (feat. Karol G)

3. Quizás, Quizás, Quizás - Andrea Bocelli, Jennifer Lopez

4. Fall On Me - Andrea Bocelli, Matteo Bocelli

5. Perfect Symphony - Andrea Bocelli, Ed Sheeran

6. Da Stanotte in Poi (From This Moment On) - Andrea Bocelli, Shania Twain

7. Holding On (feat. Gwen Stefani)

8. Il Mare Calmo della Sera (feat. Chris Stapleton)

9. The Prayer - Andrea Bocelli, Céline Dion

10. La vie en rose - Andrea Bocelli, Edith Piaf

11. E più ti penso - From “Once Upon A Time In America” - Andrea Bocelli, Ariana Grande

12. If Only - Andrea Bocelli, Dua Lipa

13. Somos Novios - Andrea Bocelli, Christina Aguilera

14. Return To Love - Andrea Bocelli, Ellie Goulding

15. Rimani Qui (feat. Elisa)

16. Vivo per lei - Andrea Bocelli, Giorgia

CD2

1. Dare To Live (Vivere) - Andrea Bocelli, Laura Pausini

2. Can’t Help Falling In Love - Andrea Bocelli, Katharine McPhee

3. Hallelujah - Andrea Bocelli, Virginia Bocelli

4. Amazing Grace - Andrea Bocelli, Alison Krauss

5. Moon River (feat. Sofia Carson)

6. Canto della Terra (feat. Lauren Daigle)

7. La Voce del Silenzio (feat. Marc Anthony)

8. Canzoni stonate - Andrea Bocelli, Stevie Wonder

9. Un Amore Così Grande - Remastered 2018 - Andrea Bocelli, Veronica Berti

10. Notte ‘e Piscatore - Andrea Bocelli, Pavarotti

11. Io Ci Sarò - Andrea Bocelli, Lang Lang

12. Pianissimo - Andrea Bocelli, Cecilia Bartoli

13. Pearl Fishers- Andrea Bocelli, Bryn Terfel

14. Bambina Mia Ricordati (feat. Virginia Bocelli)

15. What Child Is This - Andrea Bocelli, Mary J. Blige

16. Time To Say Goodbye - Andrea Bocelli, Matteo Bocelli, Hans Zimmer

Andrea Bocelli – Fall & Winter 2024 Tour Dates:

24 August Warsaw, Poland - Warsaw Arena

30 August Pula, Croatia - Arena Pula

31 August Pula, Croatia - Arena Pula

14 September Sofija, Bulgaria - Vasil Levski Stadium

30 October Charlotte, NC - Opera Carolina *Special operatic repertoire performance in honor of the 75th anniversary of Opera Carolina

1 November Highland, CA - Yaamava’ Theater *An Intimate Evening with Andrea Bocelli

16 November Kraków, Poland - Tauron Arena

23 November Budapest, Hungary - MVM Dome

24 November Budapest, Hungary - MVM Dome

4 December San Diego, CA - Pechanga Arena

5 December Phoenix, AZ - Footprint Center

7 December Las Vegas, NV - MGM Grand Garden

8 December Los Angeles, CA - The Kia Forum *First performance at The Forum

11 December Rosemont, IL - Allstate Arena

14 December Boston, MA - TD Garden

15 December Uncasville, CT - Mohegan Sun Arena

18 December New York, NY - Madison Square Garden

19 December New York, NY - Madison Square Garden

22 December Miami, FL - Kaseya Arena