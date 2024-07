Procuraduría exige respuestas a Superfinanciera sobre nuevo modelo pensional

La Procuraduría General le solicitó a la Superintendencia Financiera de Colombia detalles sobre el seguimiento hecho por este organismo a Colpensiones y demás actores del sistema, a propósito de la implementación del nuevo modelo pensional en el país.



La delegada de Asuntos del Trabajo pidió información sobre las acciones implementadas y el cronograma de actividades a cargo de esta Superintendencia para evitar riesgos en la operatividad de la administradora de pensiones.



“De no adelantarse las funciones inmediatas de inspección, vigilancia y control se pondrá en riesgo la viabilidad del sistema, los recursos, así como los derechos de los afiliados y pensionados de Colombia”, dicen.



Así mismo agrego: “Colpensiones tardó más de 10 años en regularizar la situación pensional de los antiguos afiliados del Seguro Social y hoy presenta muchas fallas tecnológicas, así como, vencimientos en los términos legales para las decisiones de prestaciones económicas de aproximadamente 6 millones de afiliados”.



Finalmente, la procuraduría reiteró que Colpensiones no está preparada para las nuevas obligaciones contenidas en el proyecto aprobado; no tiene la capacidad técnica, logística, administrativa, ni operativa, entre otros requisitos, para asumir nuevas funciones a partir del 1 de julio de 2025”.