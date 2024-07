“Pensé que me iban a matar”: relato de colombiano en la final de la Copa América en Miami

La gran final de la Copa América 2024 no solo será recordada por el histórico duelo entre los seleccionados de Colombia y Argentina, que dejó como campeona a la “albiceleste”, sino también por los desmanes que se presentaron en las puertas del Hard Rock Stadium de Miami.

El imponente escenario deportivo, en el que más de 63.000 almas celebraron y enmudecieron cuando el delantero argentino, Lautaro Martínez, durmió la pelota en las redes del seleccionado nacional, se convirtió en tendencia mundial, mucho antes que los convocados por Lionel Scaloni levantaran la copa.

Sobre las 5:00 p.m., del domingo 14 de julio, una horda de fanáticos sin tiquete de ingreso se agolparon en las puertas del Hard Rock Stadium con la intención de colarse al último encuentro del torneo de selecciones más viejo del mundo, ocasionando un represamiento en los torniquetes.

La situación se tornó tan compleja, sumando decenas de lesionados y desmayados, que las autoridades locales emprendieron una “cacería de brujas” para controlar la dramática situación, en la que habrían sido agredidos varios hinchas colombianos y argentinos por la misma Policía.

Ignacio del Busto, empresario bogotano que viajó a Miami a presenciar la final, compartió en 10AM HOY por HOY de Caracol Radio su dramático relato en el que contó que a pesar de pagar su boleta, no pudo ingresar al estadio porque las autoridades lo confundieron con los colados.

Bustos relató que para la final compró una boleta de $2.500 dólares con el propósito de ver a Colombia, tal como lo había hecho a lo largo de todo el torneo en el que la Selección destacó como una de las protagonistas, y a pesar de evidenciar algunos problemas de organización nunca se imaginó perderse la final debido a esto.

A su vez, contó que a pesar de que existían unas filas ordenadas, se empezó a represar la gente debido a que no había anillos de seguridad, sino únicamente el de los torniquetes al ingreso, por lo que las autoridades al percatarse que no estaban dando abasto decidieron cerrar las puertas.

“Había niños y personas apretujada de manera terrible. Yo me preguntaba, ¿a qué hora va a haber una tragedia acá? A la Policía no le importaba eso. Lo que hizo fue que abrían la puerta en cuestión de segundos, dejaban entrar de a una persona y eran otras 5.000 atrás”, aseguró el empresario.

Cerca de ingresar al estadio, Bustos fue empujado por la horda que estaba deseosa de entrar y cayó al suelo, por lo que recibió una reacción desproporcionada de la Policía, que emprendió a golpearlo, al confundirlo con un aparente fanático que no tenía boleta y se quería colar.

“Eran 10 policías encima de mí. Me golpeaban y pateaban. Tengo la espalda llena de hematomas y la cara. Me esposaron. A mi amigo también lo golpearon por defenderme y lo esposaron”, aseguró Bustos.

Asimismo, contó que minutos después lo ingresaron a un cuarto con otras personas en el cual lo seguían agrediendo: “Yo pensé que me iban a matar. Ni me movía. No me da pena decirlo: lloraba y les decía que tenía mi boleta y que era un empresario y no era un delincuente”.

Por último, Bustos cuenta que lo sacaron esposado del estadio y le tomaron una fotografía. Posteriormente se fue camino a su carro con el tiquete de la final sin ser escaneado y sin saber a quién reclamarle.