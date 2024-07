VIDEO: Clan del Golfo amenaza a líder de comunidad indígena Zenú en Barrancabermeja

Bucaramanga

Una habitante del cabildo indígena Zenú en Barrancabermeja recibió un panfleto firmado aparentemente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), donde le dan 72 horas para abandonar el territorio santandereano.

La amenaza alertaba que de lo contrario sería considerado como objetivo militar por la subestructura denominada como Edgar Madrid Benjumea.

“Nuestra compañera Beatriz Elena Alemán fue víctima de un atentado. Dejaron un panfleto alusivo a las AGC. La policía y fiscalía hicieron el levantamiento de las evidencias que se encontraron”, así narró los hechos un testigo de la comunidad indígena.

Autoridades del Magdalena Medio no se han pronunciado, ya que están investigando la veracidad del panfleto. Sin embargo, líderes del cabildo aseguran que no es la primera vez que reciben este tipo de amenazas, por lo que exigen mayor protección para la comunidad Zenú en Barrancabermeja.

“Usted será responsable por lo que le pueda pasar a su familia, amigos y allegados. Si persiste en desacatar la orden procederemos a actuar con sangre. No nos haremos responsables por las personas que puedan salir heridas en el momento de actuar contra usted. No habrá otra oportunidad de aviso, hasta el momento no hemos querido proceder, pero ya se agotaron los medios. Esperamos que entienda la gravedad de la situación. La decisión está tomada y es irrevocable”, dice el escrito amenazante.

La líder indígena recibió las presuntas intimidaciones en su casa, en la comuna 3 del puerto petrolero. Denunció que fue atacada a bala por supuestos miembros del Clan del Golfo y consecutivo a esto dejaron el panfleto.

Organizaciones defensoras de derechos humanos exigen esclarecer el violento episodio, en uno de los espacios para el encuentro de la comunidad indígena en el Magdalena Medio.

Más seguridad

Los hechos ocurrieron horas después de un consejo de seguridad presidido por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien visitó el puerto petrolero para garantizar el apoyo militar en Barrancabermeja, epicentro de amenazas y hechos de sicariatos.

Reunión en la que se concluyó el incremento del pie de fuerza del Ejército Nacional con la llegada de seis pelotones, es decir 260 soldados para el Magdalena Medio santandereanos.

La Armada Nacional dispondrá de un bote de control fluvial, por un valor de 1.200 millones de pesos y entrará en funcionamiento en el río Magdalena desde febrero del 2025.

Además, la gobernación de Santander trabaja en el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata para el área rural del Magdalena Medio; conformado por drones, un centro de control y unidades de reacción inmediata.

Así como la activación de un gaula militar a partir de septiembre para fortalecer las acciones en esta región del país.