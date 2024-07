El día cívico deja fuerte impacto en el comercio local e informal en Cúcuta

Cúcuta

La medida del día cívico ordenada por el gobierno nacional, las autoridades departamentales y municipales no cayó bien en el comercio local e informal en la zona de frontera, ante la parálisis en las actividades.

Los comerciantes desde Fenalco se declararon respetuosos pero si advirtieron a Caracol Radio que “este día se va a reflejar en una disminución de ingresos, comenzando la semana y con la situación económica que tiene la ciudad, pues muchos inician una semana corta y con ese impacto en varios renglones”.

Jorge Morales presidente del Sindicato de Trabajadores Informales dijo a Caracol Radio que “este día no era necesario, el centro esta muerto parece como si fuera domingo y lo más grave es que nosotros no llevamos nada de sustento a nuestras familias, hoy es un día que no se hace nada, mire como esta esta soledad”.

Y agregó que “esto es lamentable para quienes estamos en la calle, para quienes no tienen oportunidades, nosotros quedamos a la deriva por esta fecha que parece como un lunes festivo, pero que no es mirado de esa manera”.