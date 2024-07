Atento: ¿Hay Pico y Placa en día cívico en Colombia? Restricciones y explicación según ley

El pasado viernes 12 de julio el presidente Gustavo Petro señaló que por la final de la Copa América habría día cívico este lunes 15 de julio. Esto sin importar si la Selección Colombia obtenía buenos o malos resultados. Por tanto, para la jornada de este lunes los servidores públicos que ejercen funciones no esenciales tienen esta fecha para descansar. Asimismo, los colegios oficiales o distritales tienen esta jornada libre.

Previo al pronunciamiento del presidente, ocho gobernadores se pronunciaron y señalaron que en sus territorios se daría el día cívico, también por el mismo motivo. Uno de los últimos en sumarse fue el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.

¿Qué es el día cívico que se dará este 15 de julio en Colombia?

Estos días son decretados por mandatarios territoriales para dar un día de descanso laboral a quienes trabajan con entidades públicas. Además, se les puede dar el día libre a los estudiantes de colegios públicos. El Departamento Administrativo de la Función Pública detalló que los días cívicos “por regla general implican la no prestación del servicio por parte de los servidores”

¿Habrá pico y placa este 15 de julio?

A pesar de que las ciudades y municipios tienen este día cívico para que los funcionarios públicos descansen, así como los estudiantes, en las ciudades principales habrá pico y placa con normalidad en este día. Lo anterior se relaciona con el hecho de que colegios privados, empresas y centros de comercio operarán con normalidad.

Así será el pico y placa:

En Bogotá habrá pico y plaza con normalidad. De este modo, los vehículos que no pueden movilizarse son los que tienen placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. El tránsito de estos no puede darse de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

En el caso de la ciudad de Medellín, habrá pico y placa para los vehículos que tienen placas terminadas en 5 y 8. Recordemos que en esta ciudad aún no se ha diseñado la nueva estrategia de restricción de movilidad para el segundo semestre del año. La vigente se estableció en febrero y se señaló que iría hasta julio. No pueden movilizarse de 5:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

En la ciudad de Bucaramanga tendrán también pico y placa. Este lunes no pueden sacar de su casa quienes tengan vehículos con placas terminadas en 3-4 en el horario de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Pasto tendrá también la restricción de movilidad. No podrán circular los carros con placas terminadas en 0 y 1 de 7:30 a.m. a 7:00 p.m.

La administración de Cartagena ha señalado que los vehículos particulares tendrá pico y placa con normalidad. En este día corresponde a las placas terminadas en 3 y 4. No pueden transitar en los siguientes periodos: De 7:00 a.m a 9:00 a.m.; y de 18:00 p.m. a 20:00 p.m.

Los samarios que tengan autos con placas terminadas en 1-2 no podrán sacarlos en los intervalos de 7:00 a.m. a 9:00 a.m.; así como de 11:30 a.m. a 2:00 p.m.; y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Mientras tanto, en la ciudad de Cali la medida será desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. para los vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

Para el caso de Barranquilla, recordemos que en esta ciudad el pico y placa aplica solo para los taxis. De esta forma, no podrán moverse los vehículos con placas terminadas en 7 y 8