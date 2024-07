Polémica por presentación de Shakira en la Copa América 2024: Se alargará el descanso a 25 min

Hoy se juega la gran final de la Copa América 2024 en el Hard Rock Stadium de Miami, y los colombianos están llenos de ilusión y expectativas por el enfrentamiento entre la Selección Colombia y Argentina.

Además, esta temporada ha traído varias sorpresas, algunas más polémicas que otras. Por ejemplo, el partido de hoy contará con la destacada participación de dos famosas artistas colombianas: Shakira y Karol G. Mientras que Shakira hará una presentación en el medio tiempo del partido, Karol G, cantará el himno nacional de Colombia.

Asimismo, según diversos medios deportivos, esta sería la primera vez que una presentación musical se realiza durante el descanso en una final de la Copa América, lo que ha generado bastante polémica.

Shakira y sus presentaciones icónicas en eventos deportivos

Shakira ha sido reconocida por sus exitosas actuaciones en eventos deportivos. A continuación, destacaremos algunas de sus presentaciones más icónicas:

Copa Mundial de la FIFA 2006 en Alemania: Su primera aparición en eventos deportivos fue en la ceremonia de clausura, donde presentó su éxito “Hips Don’t Lie”.

Mundial 2010 de Sudáfrica: En el Mundial 2010, Shakira se presento con el himno "Waka Waka". Esta canción se convirtió en la más reproducida en YouTube ese año y hoy en día sigue siendo una de las más recordadas en la historia de los mundiales.

Mundial de Brasil en 2014: Shakira continuó con sus exitosas actuaciones, presentando "La La La" durante la ceremonia de clausura del Mundial de Brasil.

Juegos Centroamericanos 2018: En 2018, realizó una gran presentación en Barranquilla durante los Juegos Centroamericanos.

Super Bowl 2020: En 2020, Shakira llevó su talento al escenario del Super Bowl, siendo esta una de sus mejores presentaciones, destacando su gran talento colombiano.

Final de la Copa América 2024: Por ultimo y no menos importante, este domingo 14 de julio, Shakira se presentará en la final de la Copa América, animando el entretiempo del partido entre Argentina y Colombia en el mismo estadio del Super Bowl. Esta actuación es una de las más esperadas por los colombianos.

@caracolradio LaCopaAméricaNosPertenece | Shakira, nuestra superestrella mundial, ha logrado numerosos récords a lo largo de su carrera con más de 80 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ha ganado 3 premios Grammy y 12 premios Grammy Latinos. 🏆 Será la encargada de hacer por primera vez el show de entretiempo de la final de la Copa América este domingo en Miami. ♬ sonido original - Caracol Radio - Caracol Radio

Shakira y su presentación en la final de la Copa América

Shakira aún no ha revelado detalles sobre su presentación en el entretiempo de la final de la Copa América. Sin embargo, Liz Dany Campo Díaz, la coreógrafa soledeña que la acompañó en el Super Bowl 2020, compartió en sus historias de Instagram que también estará en el show de la Copa América.

Campo Díaz publicó una foto de uno de los ensayos, sugiriendo que una de las coreografías podría ser de champeta, parecida a la del Super Bowl 2020.

Este año, debido al espectáculo de Shakira, el descanso de medio tiempo de la final de la Copa América se extenderá a 25 minutos en lugar de los 15 minutos normales.

Asimismo, los fanáticos esperan que Shakira interprete tanto sus clásicos como “Hips Don’t Lie” y “Ojos Así”, así como sus lanzamientos recientes “Puntería” y “Nassau”.

Además, se rumorea que el productor argentino Bizarrap podría unirse a Shakira en el escenario para interpretar la Music Sessions, Vol. 53. También se habla de posibles invitados como Karol G, con quien lanzó “TQG”, y Rauw Alejandro, con quien grabó “Te Felicito”.

Opinión de la Conmebol

Por su parte, Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció en sus redes sociales que Shakira actuaría en la final de la Copa América.

“Es una superestrella que representa y magnifica la grandeza latinoamericana en el mundo”, expresó Domínguez en un mensaje en X. “Será una final de fiesta, y nadie mejor que Shakira para acompañarnos en esta gran final”, añadió.

¡Bienvenida @shakira a la Final de la CONMEBOL @CopaAmerica!​



¡Estamos listos para sentir la grandeza en un show histórico! pic.twitter.com/XRdajxaBtE — Alejandro Domínguez (@agdws) July 9, 2024

Opinión de Néstor Lorenzo sobre el descanso de 25 minutos por la presentación de Shakira

Sin embargo, para permitir la presentación de Shakira, el descanso se alargará de 15 a 25 minutos. Al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se le preguntó al respecto en una entrevista y, aunque bromeó diciendo “Primero, que lo disfruten, Shakira es una excelente artista”, luego dio su opinión más seria.

“Cuando las reglas se cambian a priori para ambos equipos, no puedo decir a quién favorece. No lo entiendo mucho”, comentó Lorenzo. Sin embargo, cree que la decisión podría afectar el rendimiento de los equipos. “Debería ser como cualquier partido, con los 15 minutos de descanso habituales”.

“Cuando salimos en el minuto 16, nos han multado o sancionado. Ahora, resulta que por un espectáculo podemos salir al minuto 20 o 25, lo que podría afectar el físico de los jugadores. Me habían dicho que no me preocupara por esto, pero hoy me enteré de que es así. Ya está”, concluyó el técnico.