¿Qué hacer si presenta problemas con la cédula de ciudadanía digital?

Bogotá

La cédula digital ha sido una de las formas más útiles de acceso fácil a trámites y servicios ciudadanos. En el 2021 se hizo oficial la modalidad de este documento personal y muchos colombianos se han visto beneficiados como la posibilidad de viajar sin pasaporte a determinados países, en la protección de datos personales, identificación digital junto con seguridad, prevención de suplantación, entre otras ventajas por las cuales los ciudadanos accedieron.

Sin embargo, usuarios se han quejado porque muchas veces poseen problemas para presentarla. Hernán Penagos Giraldo, Registrador Nacional del Estado Civil, expuso para 6 AM Hoy por Hoy algunos datos que le pueden servir si encuentra fallos en su cédula de ciudadanía digital.

La cédula digital no es admitida por entidades

Esta es una situación muy común que ha venido evaluando la Registraduría, dado que muchos usuarios se quejan porque distintas empresas, especialmente las entidades financieras, no aceptan la cédula digital.

A lo que le registrador nacional menciona que “no puede haber entidad en Colombia que se niegue aceptar la cédula digital, pues es una decisión que tiene sustento legal, no es razonable que no lo haga. Nosotros permanentemente estamos haciendo pedagogía”. Asimismo, si tiene este tipo de problema, deberá escribirle a la registraduría explicando exactamente cuál fue la entidad que no le recibió la cédula, para que ellos puedan comunicarse con la empresa e informarlos que esa forma de identificación es válida en el país.

Rechazo por proceso de reactivación

Muchos usuarios han tenido que cambiar su dispositivo móvil y a su vez descargar nuevamente la aplicación relacionada con la cédula digital, para ello, el problema que reportan se basa en reactivarla. Penagos afirma que los motivos de solicitar nuevamente la activación se da porque primero, es por temas de seguridad, en la medida que no se tenga un requisito de un código, cualquier ciudadano terminaría descargando la cédula de ciudadanía de otra persona y de alguna manera también suplantándolo. Se basa más por tener protocolos de seguridad.

“Estamos avanzando mucho para resolver esa situación, para hacerla mucho más ágil. Por eso estamos planteando en la página web la posibilidad de que los ciudadanos una vez cambie de celular y descarga otra vez la aplicación, escriban a un correo de manera inmediata que les va a remitir un código que les va poder reactivarla en poco tiempo, ya estará al servicio esa posibilidad, la estamos afinando. De eso se trata que todos tengan esta forma de identificación digital” afirmó Penagos.

Recomendaciones que hace la Registraduría

A la hora de realizar el trámite de la cédula digital, cuando recoja el plástico que soporta el documento electrónico, deberá también necesariamente activarla en su celular para que se haga válido el proceso. Sino lo hace así, no podrá tener este mecanismo de identificación que se expone como ágil y seguro.