“No me opondré a una medida de aseguramiento que solicite la Fiscalía”: Sneyder Pinilla

En la noche de este jueves 11 de julio, volvió a aparecer el exsubdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo, Sneyder Pinilla, indicó que no se opondrá a una medida de aseguramiento que solicite la Fiscalía General de la Nación en su contra, por el escándalo de corrupción en esa entidad.

Pinilla, una vez más reconoció sus actos de corrupción mientras estuvo en la UNGRD, y sostuvo que esta dispuesto a someterse a la justicia.

“Lamento haber hecho parte de estos actos de corrupción conocido como los carrotanques cuando fui subdirector en la Unión Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre. Como es bien sabido, he venido cooperando y diciendo la verdad al país sobre las diferentes personas que hicimos parte de estos actos. Me voy a someter a la justicia, por eso le he pedido a mis abogados que no se opongan a la medida de aseguramiento que va a solicitar la Fiscalía General de la Nación e igualmente que le soliciten a las autoridades que las audiencias sean públicas para que todo el país conozca la verdad”, dijo el exsubdirector de la UNGRD.

Además, pidió al ente acusador que vele por su vida e integridad.