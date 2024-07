¿Cuál debe ser la hoja de ruta para bajar las tarifas de la energía en el Caribe?

En Hora20 nos concentramos en un tema que afecta a 10 millones de colombianos: las altas tarifas y las deficiencias del servicio de energía eléctrica en el Caribe. Se analizó de la mano de los protagonistas de la región las causas de los problemas, las salidas, las soluciones que se están aplicando y la visión a largo plazo para superar los problemas que aquejan desde hace décadas a los habitantes de la región.

Lo que dicen los panelistas

Rodolfo Díaz, exgerente de la Refinería de Ecopetrol en Cartagena y en Barrancabermeja, exalcalde de Cartagena y actual asesor del alcalde Dumek Turbay en asuntos energéticos y estratégicos, se remontó al gobierno Samper, “que es donde se da privatización de las termoeléctricas de la Costa y se crean empresas que les compran energía para que se distribuya la energía”, además, comentó que esa decisión llevó a perder la autonomía de generación y a depender de un privado que compra la energía. Resaltó que con los nuevos gobiernos en 2024 nos damos cuenta de que el problema está en tarifas, “el origen está en que en el PND de Duque se establece una norma en la que se da origen a incluir en las tarifas lo relacionado con pérdidas e inversión tarifaria”

Dijo que lo que sube no baja y que no se imagina cómo las tarifas bajarían, “a menos de que haya un subsidio o que el gobierno invierta en fondos para que al usuario no se le transmitan algunos cobros”, con lo cual, comentó que desde Cartagena se han enviado alternativas de solución, entre ellas que el gobierno destinara recursos para cubrir saldos de pérdidas y de opción tarifaria, “lo hicieron, pero en una cantidad mínima que no es suficiente”. De otro lado, dijo que esta decisión debe ser de gobierno para que al usuario no se le traslade la ineficiencia del sector energético.

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, manifestó que hay un proceso en el cual se ha buscado un camino, “las tarifas son altas, pero también es alto lo que se le cuelga a la facturación. La tarifa sí es alta, pero para poder negociar a Afinia y Air-E, se les dio una gabela de cobrar las pérdidas”, en ese sentido explicó que esa decisión llevó a que la facturación sea muy alta, “eso no se compara con ninguna otra parte del país. Acá a la gente se le cobran las pérdidas porque fue la manera de enamorar a Air-E y Afinia, para que manejaran las electrificadoras”.

Sobre la hoja de ruta, dijo que la opción tarifaria, que consiste en cobrar lo que no se cobró en pandemia; las pérdidas de energía y ensanches se le cobran al usuario, “eso hay que quitarlo”, sentenció. Sobre la solución para la transición, dijo que hay que entender que es un millón de dólares por megavatio que se quiera instalar, “Enel ha invertido para tener 800 megavatios, Isagen 300 megavatios, eso es realmente de grandes ligas. Petro ha dicho que eso es cosa que se hace en pequeña escala, pero no sé si alcaldes se dediquen a eso, por eso proponemos en la región caribe una empresa de promoción de inversiones para la transición energética y que podamos conseguir los recursos necesarios para las inversiones”.

Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, planteó que, desde el inicio del gobierno, se ha dado una lucha por lograr reducción en el costo de la tarifa de energía, “las altas tarifas en la costa Caribe han empobrecido a las familias y nos limita a nivel competitivo”, además dijo que el alto costo del servicio de energía es una barrera, “en Córdoba tenemos tres empresas públicas en un 99%, generamos energía, pero por qué tenemos una de las tarifas más altas de energía”.

Comentó que la hoja de ruta debe ser la posibilidad de que el Caribe tenga una empresa de energía del caribe, sin embargo, dijo que hay malas experiencias como Electricaribe, Afinia y Air-E, “el tema es sencillo, no es lo que dice el Presidente de construir una granja solar porque una granja de 10 megavatios cuesta no menos de $45 mil millones de pesos, ¿cuándo un municipio de sexta categoría va a tener la capacidad de tener una granja de ese tamaño?”

Amylkar Acosta, economista, exministro de Minas, exdiputado de la Asamblea de La Guajira, excongresista y profesor universitario, señaló que en todo el país ha aumentado la tarifa del servicio de energía eléctrica, pero en el Caribe mucho más y esa espira alcista nos tiene agobiados, “el caribe además de pérdidas técnicas, nos cobran las pérdidas no técnicas, es decir, la energía que se roban”. Manifestó que en el caribe hay todo un movimiento de protesta a este tratamiento discriminatorio y odioso, “se han dado reuniones con el Gobierno para que se haga justicia tarifaria, la misma a la que se comprometió la anterior ministra”.

Señaló que los estratos más vulnerables son los más afectados, con lo cual, planteó que el subsidio que se les reconoce no se dé sobre los 170 kWh, que es el consumo básico, sino que haya un incremento a 250 kWh mes. También dijo que es importante buscar la manera que Afinia y Air-E tengan la menor exposición en bolsa, porque la volatilidad de los precios en bolsa y los precios altos frente a contratos bilaterales, se le traslada al usuario. En tercer lugar, habló de eliminar la clavija R de la fórmula tarifaria sobre las restricciones que se dan por atraso en la ejecución de proyectos.