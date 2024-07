Beckham David Castro sobre su salida de Millonarios: “Bajé un escalón para subir dos”

Beckham David Castro, extremo de 20 años, dialogó con El Vbar de Caracol Radio sobre su llegada a La Equidad. El cartagenero, quien pertenece a Millonarios, club en el que ganó 3 títulos (Copa, Liga y Superliga), dejó en claro su cariño por la institución y aseguró que espera poder volver en el futuro, ahora con más experiencia.

Beckham fue una pieza clave en la consecución de la estrella 16 del equipo bogotano, donde derrotaron en la gran final a Atlético Nacional, definiéndose todo en los lanzamientos desde el punto penalti.

Sobre su paso de Millonarios a La Equidad, Castro respondió: “La verdad ha sido un cambio positivo, para sumar minutos, espero salga como está saliendo. Millonarios es y siempre será mi casa, volveré con más experiencia, con más nivel y más goles. Tengo muy claro que debo mejorar la definición y en eso estoy”, afirmó.

¿Cómo ha sido la adaptación en La Equidad y en qué posición jugará?

“Seguiré jugando como venía en Millonarios, en esa posición, como me vieron jugar, me contrataron de extremo y ahí jugaré, es donde me siento más cómodo y donde hago más daño. Vine acá, creo que bajé un escalón para subir dos, agradecido con el profe Alexis por la oportunidad. Me gustó venir con Carvajal, me facilita todo, mos entendemos muy bien”, aseguró

¿Qué le dijo Gamero cuando salió del equipo?

“Me dijo que fuera y volviera con más experiencia, que él sabe todo el potencial que tengo y me aconsejó para darlo en La Equidad, también que no me guarde nada y muestre lo mejor de mí. Los grandes de Millos, me dijeron que es una experiencia más en mi vida, que lo hiciera de la mejor manera, y que no pusiera mala cara, que era una bonita experiencia. Mackalistaer y Pereira me aconsejaban mucho, todos, pero más que todo ellos dos”.

Opinión de Alexis García y meta de este semestre con La Equidad

“Alexis Gracia, muy bien hasta ahora, tiene las mismas características de Gamero, ambos son muy consejeros, siempre quieren lo mejor para uno, se preocupan por todo lo que nos pasa, muy agradecido por esta nueva oportunidad de que me dio de mostrar lo que tengo. Mi objetivo para este semestre es hacer 8 goles, son mis metas, espero estar a la altura”, finalizó.