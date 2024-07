Suspenden el incremento de las tarifas del peaje de Supía en la vía Manizales - Medellín

Manizales

Tras las protestas y los bloqueos de la ciudadanía que rechazaron el incremento de hasta el 100% de las tarifas del peaje Supía en la vía que comunica a Manizales con Medellín, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI suspendió en las últimas horas la actualización de la tarifa de esta caseta de cobro.

Según la Concesión Pacífico Tres, recibieron la instrucción de la ANI, de NO proceder al incremento “hasta tanto no se cuente con la Resolución o Acto Administrativo que manifieste el alza progresiva a las tarifas del peaje”, por lo anterior, se solicita no ajustar las tarifas, y continuar con los valores ya establecidos para el año 2024″.

Así las cosas, queda sin efecto la actualización tarifaria de la Estación Peaje Supía que fueron informadas en la tarde del martes 9 de julio de 2024 e implementado ayer y nuevamente se cobrará a la categoría I $10.500 y no $23.800 como se tenía planeado, por lo tanto, se mantienen los valores de dicha estación de peaje.

Es de destacar que las nuevas categorías que iban hasta la número VII ya no aplican.

Tarifas vigentes:

Categoría I: $10.500

Categoría II: $11.400

Categoría III: $24.200

Categoría IV: $30.800

Categoría V: $34.700

Tarifas que se iban a implementar desde el 10 de julio:

Categorías I $23.800

Categoría II $29.500

Categoría III $29.500

Categoría IV $29.500

Categoría V $69.200

Categoría VI $87.600

Categoría VII $101.200

