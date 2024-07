¿Qué es el fast track que propone Petro y cómo es el trámite para aprobarlo?

Colombia

El presidente Gustavo Petro desde el Consejo de Seguridad de la ONU anunció que le propondrá al Congreso de la República un “fast track” que le permita agilizar el trámite de leyes y modificar normas relacionadas con el Acuerdo de Paz, ¿pero qué es ese instrumento?

Se trata de un instrumento que le permitiría al Gobierno tramitar de manera más ágil y rápida proyecto de ley, de ley estatutaria y actos legislativos. Se trata de un procedimiento especial.

¿Debe pasar por el Congreso de la aprobación de ese fast track?

Según explicó el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, la aprobación de ese instrumento especial para tramitar normas, desde pasar por el Congreso de la República, es decir, se debe presentar un proyecto de acto legislativo que luego tendría el examen de constitucionalidad.

“Para poder hacerlo necesita reformar la Constitución y el proceso legislativo que ella prevé y la ley que la reglamenta, en ese entonces se hizo con el Acuerdo de Paz con las FARC porque se reformó la Constitución, pero ahora no existe esa reforma, tiene que acudir a la vía ordinaria y lo único que puede hacer es una solicitud de urgencia para que las sesiones de las cámaras transiten conjuntamente. De resto, tendría que hacer un acto legislativo que reforme la Constitución cambiando por un fast track el proceso de elaboración de las leyes”, aseguró Arrubla.

Por su parte el abogado constitucionalista, Juan Manuel Charry, explicó que: “se podría volver a implementar un procedimiento especial, transitorio, para casos como el Acuerdo Final de Paz o casos de especial importancia y premura, pero pienso que es una medida excepcional, ósea que tiene que estar muy bien justificada y me parece que en las actuales condiciones, que es un Acuerdo Nacional, pues el acuerdo no se ha celebrado no se sabe su contenido, no se sabe su urgencia, no se sabe si quiera si se va a llegar a ese Acuerdo, de hecho las primeras reacciones han sido, en mi opinión, negativas, que se han opuesto a una Asamblea Nacional Constituyente, de manera que simplificar el procedimiento de algo que no conocemos me parece que no tiene mucha viabilidad”, aseguró.

¿Qué antecedentes hay sobre fast track en el país?

El Gobierno de Juan Manuel Santos acudió al mecanismo del fast track para adelantar la implementación legislativa de los Acuerdos de Paz con las Farc. Este instrumento se aprobó a través del acto legislativo 01 de 2016.

“El procedimiento especial para la paz, conocido como fast track, se adoptó en una reforma constitucional de carácter transitorio, en el sentido de que simplificaba los procedimientos tanto legislativos como de reforma a la Constitución. En el caso de reforma a la Constitución no serían ocho debates sino cuatro. La Corte Constitucional en su momento declaró constitucional ese artículo transitorio en el entendido que era para la implementación del acuerdo final y en el entendido de que el acuerdo final debía haber sido refrendado popularmente, cosa que no ocurrió, sin embargo el procedimiento que aplicó en algunos casos en forma previa”, agregó Charry.

Cabe señalar que en el caso de los proyectos de ley, el procedimiento especial consistía en que el primer debate se podía tramitar en comisiones conjuntas, sin necesidad de que el Gobierno tuviera que hacer la solicitud, como es el trámite habitual.

La vigencia de ese trámite especial era de seis meses, según lo señalado en el acto legislativo.