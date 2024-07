Por reestructuración de Secretaría de Mujeres de Antioquia, protestaron en La Alpujarra

Medellín, Antioquia

Diversos colectivos y organizaciones sociales de mujeres del departamento hicieron un plantón esta mañana en La Alpujarra en protesta a la reestructuración de la Secretaría de Mujeres en el plan de austeridad de la Gobernación de Antioquia.

Recordemos que el gobernador Andrés Julián Rendón anunció que para recortar gastos se eliminaron 16 dependencias de nivel central esperando que en los 4 años se ahorren cerca de 69 mil millones de pesos. Entre las secretarías modificadas está la Secretaría de Mujeres de Antioquia, que ahora se llamará Secretaría de Mujeres y Cuidado: con foco en el Sistema Departamental del Cuidado, por lo que se asumió la Gerencia de infancia y adolescencia, Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional ( MANÁ) y el sistema departamental del cuidado.

Reclaman que la nueva estructura administrativa propuesta por la Gobernación de Antioquia es un retroceso en el reconocimiento de derechos para las mujeres del departamento que restringe las acciones afirmativas que venía haciendo la institucionalidad en secretarías anteriores, provocando que se corran riesgos como disminución de recursos, herramientas y programas para las necesidades de las mujeres antioqueñas.

#Mujeres l A esta hora avanza el plantón de colectivos de mujeres en La Alpujarra contra la reestructuración de la Secretaría de Mujeres en el Plan de Austeridad de la Gobernación de Antioquia. pic.twitter.com/ItSILO98fR — Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) July 11, 2024

Dora Cecilia Saldarriaga Grisales, ex concejala de Medellín y una de las voceras del movimiento de mujeres de la manifestación expresó cómo afectarían estos cambios: “Este tipo de acciones nos retrocede muchísimo en el departamento. Yo creo que es importante que no nos pongan en disputa con otros derechos fundamentales. Es muy importante la niñez, los adultos mayores, la discapacidad, pero eso no puede ser bajo las sombrillas de la secretaría”.

¿Qué dice la Gobernación de Antioquia?

Por su parte, la Gobernación de Antioquia señaló que estos cambios son para dar garantías de derechos a las mujeres a través de brindar oportunidades para que logren su autonomía económica, para que, a través del Sistema Departamental de Cuidado, se pueda asumir con corresponsabilidad toda la economía del cuidado desde las familias y la sociedad.

A su vez, se indicó que se aumentará el presupuesto a la secretaría, para ofrecer la continuidad de los proyectos con normalidad y fortalecerlos. Esto dijo María del Pilar Solano Sierra, secretaria de las Mujeres de Antioquia: “El presupuesto de la Secretaría va a crecer, va en crecimiento, tenemos una Secretaría robusta, grande, en todo sentido. El presupuesto va a ser de 100 mil millones aproximados al año. Estamos hablando, comparativo con la administración pasada, fueron 56 mil millones en el cuatrenio. Nosotros estamos hablando de aproximadamente 6 mil millones de inversión social que ahondará en los beneficios de la mujer”.

Las mujeres de Antioquia tendrán una Secretaría con un presupuesto robusto, coherencia, representativa de sus luchas y en mí, a un humilde soldado de sus causas, así como deberían ser todos los hombres de Antioquia. El cuidado ES responsabilidad de los miembros del hogar.… pic.twitter.com/r2rx5cGoPB — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 10, 2024

Impacto de la reestructuración

La preocupación es que esos 100 mil millones de pesos se tendrán que dividir entre todas las dependencias que ahora hacen parte de la secretaría y no solo en los programas de las mujeres.

Las críticas acuñan a que se perdió el enfoque de la Secretaría de la Mujer, teniendo consecuencias perjudiciales para la seguridad, el empoderamiento y el desarrollo de las mujeres antioqueñas.

El plantón fue apoyado por varios diputados del departamento, entre ellos, Luis Peláez, diputado de Antioquia que señaló las consecuencias que se tienen tras la decisión en la reestructuración: “De 30 o 35 personas que estaban en la Secretaría de Mujeres, ahora solo quedaron 3 personas. Se le cambia también el enfoque de protección de derechos. Piensen en la línea 123 Metropolitana, podría desaparecer. En los estudios del plan de cuidado en el Departamento de Antioquia y su ejecución, completamente desaparecido”.

El plantón tuvo presencia de cerca de 100 mujeres líderes, ciudadanas y pertenecientes a colectivos feministas y de derechos de la mujer que con megáfono, carteles y arengas reclamaron la presencia del Gobernador, e hicieron una intervención en la asamblea departamental para hacer un llamado a la búsqueda de alternativas a las reclamaciones de manera urgente.