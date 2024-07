Familiares de taxista asesinado en Armenia exigen celeridad en el proceso judicial

Armenia

Y es que las audiencias han sido suspendidas en tres ocasiones por la imposibilidad de que el presunto autor del crimen Cristian Camilo Agudelo Torres se haga presente debido a su condición de salud mental que incluso lo tiene recluido en un hospital especializado del municipio de Filandia.

Recordemos que el lamentable hecho ocurrió el pasado mes de septiembre del año 2023 en el barrio La Unión de Armenia, cuando el taxista Miguel Marino Plaza Castañeda de 61 años de edad fue herido con arma cortopunzante a la altura del cuello y finalmente falleció en un centro asistencial.

Fabián Plaza es el hijo de la víctima y manifestó que ha sido tortuoso todo el proceso judicial ya que prontamente se dio con la captura del presunto responsable del hecho no se ha logrado avanzar por las reiteradas suspensiones de las audiencias.

“La verdad es que este proceso ha sido muy tortuoso para nosotros como familia porque se han hecho más o menos tres audiencias en las que la parte defensora siempre saca una excusa en la primera vez era que el señor Cristian Camilo lo habían internado en el Prado entonces que no podían acceder a él, en la segunda ocasión no, que es que el señor Cristian Camilo está en los exámenes y que no. y ahorita el abogado defensor sale diciendo que es que ella no lo conoce que no se ha entrevistado con él y que, pues le queda imposible llevar a cabo la audiencia”, sostuvo.

Explicó que han sido nueve meses dolorosos para la familia porque no es solo la pérdida del ser querido sino tener que estar en medio de este tipo de situaciones que no permiten pasar la página.

En las últimas horas se tenía programada la audiencia de imputación de cargos por el delito de homicidio, pero la misma fue reprogramada porque la abogada defensora debe entrevistarse con el señalado e ingresar al hospital.

Mencionó: “la verdad es una dilatación de la situación Vane y que nos ha tenido nosotros como familia, pues no solo lastimados durante casi nueve meses que llevamos sino que nosotros no hemos podido darle un cierre a este duelo y empezar a trascender la situación de que ya no está mi papá porque pues llevamos nueve meses queriendo que se haga justicia nueve meses en los que se ha dilatado el proceso entonces es cada dos tres meses volver a abrir la herida volver a meter el dedo en la herida y pues la verdad esto ya es demasiado para nosotros la solicitud puntual, que nosotros queremos hacerles al director del hospital mental de Finlandia que por favor, esa persona del caso que tenga en cuenta los hechos que por favor agilicen el tema de la audiencia”.

Vale anotar que Cristian Camilo Agudelo a inicio de año fue acusado formalmente por el delito de tentativa de homicidio en un caso de agresión con arma cortopunzante en contra de otro taxista de la ciudad que logró defenderse y precisamente fue por este hecho que fue capturado en flagrancia.