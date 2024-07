“Cúcuta no necesita recursos de endeudamiento”: ex secretario de hacienda

Cúcuta

En Cúcuta continúa la polémica alrededor de un acuerdo municipal con el que se busca un crédito de endeudamiento para la ciudad que superaría los 400 mil millones de pesos y que ha dejado muchas dudas sobre la necesidad del mismo.

Expertos en temas económicos aseguran que la capital nortesantandereana cuenta con los recursos suficientes para ejecutar las obras que se tienen planteadas y no existe la necesidad de endeudarse durante los próximos años.

“La política pública desde el punto de vista del endeudamiento va relacionado con la falta de recursos, y Cúcuta no necesita recursos desde el punto de vista del endeudamiento. El año pasado hicimos un trabajo muy interesante y logramos recuperar el 51% de la cartera que se adeudaba, y con estos recursos se pueden apalancar perfectamente todos estos procesos. No es malo el endeudamiento desde el punto de vista económico, lo que ocurre es que en este momento no es conveniente” dijo a Caracol Radio Orlando Miranda, docente y ex secretario de hacienda de Cúcuta.

Revelaron que hay recursos suficientes en una fiducia para no tener que hacer este crédito y evitar un impacto mayor en la economía de la ciudad.

“La fiducia que manejamos nosotros, que es una fiducia de pagos, hay que hacer una auditoría muy interesante, y se van a encontrar que hay recursos desde hace por lo menos 10 años que no se han utilizado, es simplemente hacer una consignación bancaria. Nosotros tenemos una fiducia en la cual tenemos 470 mil millones de pesos ¿por qué no los hemos gastado? es una pregunta que vale la pena hacerse” dio a conocer Miranda.

La aprobación de este acuerdo está en manos del Concejo municipal donde ha sido evidente la división entre los corporados cuando de recursos se trata.