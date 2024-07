Suspenden primera audiencia del juicio contra Uribe: Tribunal resolverá recurso de nulidad

Judicial

Dos horas y media duro la audiencia preparatoria del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, manipulación a testigos y fraude procesal, citada para este miércoles 10 de julio.

En el inicio de la diligencia la juez 44 de conocimiento, Sandra Heredia le dio la palabra al abogado defensor, Jaime Granados, para que como lo ordenó el Tribunal superior de Bogotá, expusiera un recurso con el que pide la nulidad de todo el proceso contra el exmandatario.

“No está claro qué se le imputó, no están claros los ribetes de la imputación. Todo lo contrario, justamente, a lo que es una formulación de imputación. La Fiscalía General de la Nación comunica la calidad de imputado, estableciéndose cuáles son los hechos jurídicamente relevantes de una manera clara y precisa, en una audiencia pública frente al juez de control de garantías y en presencia de su defensor, para que sepa de qué se investiga y pueda ejercer su derecho de defensa desde ese momento si no lo hizo antes, pero acá no hay claridad”, afirmó Granados.

Una novedad a resaltar es que, en esta audiencia apareció Marlenne Orjuela, la fiscal que reemplazará a Gilberto Villarreal. En su intervención, pidió que no prospere esa nulidad pedida por la defensa de Uribe.

“No existe anfibología en los cargos frente a la forma como debe responder el acusado en este caso. Por el contrario, se trató de una formulación de acusación clara y precisa, en señalar que el dolo por el cual debe responder, es el dolo directo y no se hizo una hipótesis alternativa que pueda llevar a error o a sorprendimiento a la defensa. Estas son las razones que tiene la Fiscalía para solicitarle a ustedes, honorables magistrados, que se confirme la decisión adoptada en primera instancia”, dijo Orjuela, la nueva fiscal del caso Uribe.

La jueza 44, por su parte suspendió la audiencia, al determinar que es el Tribunal superior quien debe resolver el recurso. También alertó sobre riesgo de prescripción del caso.

“igualmente se advertirá, conforme lo peticionó el señor apoderado de las víctimas y cuyo ayudó el Ministerio Público, que dentro de este proceso están cerca los términos de prescripción, y que aún falta por realizar la audiencia preparatoria y después debate en el juicio oral. En consecuencia, y como quiera, que esa circunstancia de haberse concedido el recurso en el efecto suspensivo, pues obliga a suspender la actuación hasta que nuestro superior funcional se pronuncie”, determinó la juez.

Así las cosas, hasta que el tribunal no le dé tramite a este recurso de nulidad, la juez determinó que su despacho no podrá seguir actuando en este caso y continuar a la etapa preparatoria del juicio contra Uribe.

¿Se avecina una prescripción?

La única manera de que no prescriba el caso Uribe es que, antes del 8 de octubre de 2025, se profiera una sentencia en segunda instancia.

Si para esa fecha no existe sentencia de segunda instancia, el Estado ya no podrá continuar con la persecución penal en contra del expresidente Álvaro Uribe.

