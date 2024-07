Denuncian modalidad de hurto al interior de buses de servicio público en Armenia

Armenia

Precisamente el caso fue denunciado por el reconocido periodista deportivo y presidente de la liga de atletismo del Quindío, Carlos Julio Villamil quien señaló que se movilizaba en un bus de servicio público y en el momento que pretendía bajarse tres personas entre ellos dos adultos mayores lo abordan de manera sigilosa.

Relató que los delincuentes simulan la caída de algún medicamento y con el fin de recogerlo empiezan a generar una distracción para la víctima con el fin de realizar el hurto de los elementos como fue su caso del celular y dinero.

“Cuando venía en una ruta de buses urbanos esto es un inconveniente porque tres personas me dieron algo y me afectaron, pues mi normalidad y cuando fui a bajarme del bus me hicieron el famoso cosquilleo, me sacaron una plata y se me llenaron el teléfono. Es bueno informarle a la comunidad el sistema que usan estas personas son dos de edad avanzada, una señora y un señor y hay otro una persona de más o menos unos 50 años cuando a la persona de edad tiran las escalas una pastas y uno va a bajar y le agarra una de las piernas a uno y empieza a moverse, Y pues qué hace el otro aprovecha para meterle la mano uno al bolsillo”, sentenció.

Denunció que fue víctima de alguna sustancia ya que incluso fue atendido en el hospital San Juan de Dios de Armenia para su valoración médica correspondiente y actualmente se recupera satisfactoriamente.

Destacó: “cuando yo bajé me enteré de que ya me habían saqueado, supongo los elementos hurtados se los pasan a ella y cuando uno de pronto le va a reclamar a quien supuestamente o que supuestamente, no a quien a uno le quita las cosas va a decir, no, no tengo nada y por qué? Porque se le ha pasado a la otra persona y como es una señora de edad, pues nadie va a sospechar de ella. Gracias a Dios no fue sino ese tipo de un dinero y el teléfono, pero a Dios gracias, pues ya recuperándome un poquito de lo que me suministraron”.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Andrés Buitrago indicó que conocieron sobre el caso y que por fortuna no pasó a mayores.

Resaltó que la víctima no sufrió ninguna amenaza o intimidación ni que le hayan suministrado algún tipo de sustancia solo sufrió de un engaño en medio de un caso de hurto. Afirmó que adelantan la investigación pertinente para dar con los responsables del hecho y por eso también es clave el seguimiento a través de los videos de cámaras de seguridad.

También destacó que estarán alertas y trabajando de la mano con las empresas de servicio público para garantizar la seguridad.