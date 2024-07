Presidente Petro posesionó a nuevos ministros y directores de entidades

Bogotá

En una ceremonia llevada a cabo en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro posesionó a los nuevos integrantes de su gabinete ministerial y a directores de importantes entidades estatales.

Los nuevos ministros son Juan Fernando Cristo en el Ministerio del Interior, Ángela María Buitrago en el Ministerio de Justicia, María Constanza García en el Ministerio de Transporte, y Martha Carvajalino en el Ministerio de Agricultura. Además, Lilia Solano asumió la dirección de la Unidad de Víctimas y César Palomino fue nombrado director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Durante su discurso, el presidente Petro explicó los motivos detrás de estos significativos cambios en su equipo de gobierno. “Por qué razón hay un cambio drástico de gabinete al llegar a la mitad del gobierno. Porque estamos reparando errores y detectando problemas estratégicos,” aseguró.

Además, dijo que este movimiento busca corregir el rumbo y enfrentar los desafíos detectados en los primeros dos años de su administración.

“Acá nos toca innovar, por eso cambió el gabinete, lo advierto de una vez, se pueden arrepentir, todavía están a tiempo, si no se tienen que agarrar de la silla fuerte, que espero den una batalla por el cambio” aseguró el @petrogustavo en medio de la posesión de nuevos ministros. pic.twitter.com/fzjDaUxe1n — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 9, 2024

El presidente también destacó la necesidad de innovación y fortaleza en el nuevo equipo ministerial. “Acá nos toca innovar, por eso cambió el gabinete, lo advierto de una vez, se pueden arrepentir, todavía están a tiempo, si no se tienen que agarrar de la silla fuerte, que espero den una batalla por el cambio”, por lo que subrayó la importancia de un compromiso firme con las reformas y políticas de su gobierno.

El mandatario aprovechó para referirse a quienes han cuestionado sus ideas, asegurando que “ahorcar el cambio, puede ser un suicidio social. Y entonces tenemos que acompañarnos, quizás no tan radicales nosotros, eso es bueno atemperar, pero tampoco matar el cambio, porque ahí lo que muere es la sociedad,”

Finalmente, el presidente criticó al Congreso por el trámite de algunas de sus reformas. “Ese es un tema a dialogar, pero no se debió haber destruido la reforma tributaria, en mi opinión, y las circunstancias a las que vamos, ojalá el Congreso responda, porque es el Estado el que tiene que responder, no sólo el gobierno. Las causas de tocar fondo presupuestal no son de este gobierno”.