Joider Micolta se confesó: ¿Seguirá en Atlético Bucaramanga o regresará al América de Cali?

Bucaramanga sigue de fiesta por la consecución de su primera estrella en 75 años de historia. Desde la vía de los cobros del punto penal, los santandereanos cerraron una larga sequía que durante décadas fue tormento para los aficionados del equipo del oriente colombiano. Uno de los gestores del primer título fue Joider Micolta, quien marcó goles importantes y pateó en la tanda de disparos desde el punto blanco.

En conversación con El Vbar de Caracol Radio, el extremo de 21 años habló de lo que significó este título, los ánimos antes, durante y después del partido, y finalmente habló del futuro de su carrera como profesional. “El día antes del partido estábamos muy concentrados y ansiosos. La verdad era una sensación de emociones encontradas y en los penales todos estábamos concentrados, y el profe nos dio mucha confianza antes de patear, y gracias a Dios se pudo conseguir el título”, expresó.

Cuando todo se complicó

El equipo bumangués tuvo que llegar hasta las últimas instancias para lograr la gesta histórica de su primer título. Cuando las esperanzas parecían haberse ido, el mensaje del técnico Rafael Dudamel les dio un impulso extra para tener la fortaleza suficiente de ser mejores en la definición.

“Me pasaron muchas cosas por la cabeza. Me sentía confundido, pero con la fe de que íbamos a ganar (...) Estaba así porque habíamos sacado dos goles, nos empatan el partido y después los penales, tenía que ir a cobrar, me pasaban muchas cosas por la cabeza. El profe antes nos dio una charla maravillosa, es un técnico formidable que nos dio un gran mensaje”, añadió.

El momento de los penales

En pocos minutos sobre el final del partido, Santa Fe igualó la serie y extendió la definición del título hasta los cobros desde los 12 pasos. Micolta fue el tercero en patear y habló del momento en que caminó desde la mitad de la cancha hasta el área, reconociendo todo lo que pasaba por su cabeza.

“Es un espacio en el que te tomas para pensar. Si muy arriba, si muy abajo, si cruzo, pero yo iba convencido a que tenía que cobrar en la serie porque durante la semana practique así y cobre bien. Todos los jugadores sienten nervios, el que no lo siente es porque no vive el fútbol”, reveló.

¿Cuál será su próximo destino?

Micolta contó si continuará en el equipo para el siguiente semestre, o si volverá al América de Cali, dueño de sus derechos, que decidió llevarlo a préstamo en el equipo santandereano. El cuadro amarillo tendrá que comenzar a planificar lo que será el 2025 con su nueva participación en Copa Libertadores. En la edición de 1998, avanzaron hasta los octavos de final, instancia en la que cayeron con Bolivar 3-1 en el marcador global.

“Por ahora mi destino es aquí en Bucaramanga porque tengo contrato. Espero seguir aprovechando, seguir disfrutando y por el momento agradecer a la ciudad y al equipo por la oportunidad, y espero seguir acá”, concluyó.