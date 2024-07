Horóscopo Profesor Salomón: Acuario y otros signos que inician esta semana recibiendo dinero

La suerte y toda la buena energía se ubica en este comienzo de semana sobre los nuevos proyectos y las nuevas experiencias.

El pasado sábado, 6 de julio, se dio la primera Luna llena del mes y, como explicó Monisha Holmes, astróloga de Cosmopolitan, estas Lunas representan en la astrología un momento de rejuvenecimiento y manifestación. Por esta razón, si tiene carencias en su vida, este será el momento de llenarlas, ya sea a través de nuevas experiencias, personas u objetos.

De igual forma, Holmes señala que esta energía de las primeras etapas de la Luna en julio invita a abrazar con paciencia los nuevos comienzos.

También invita a que las personas experimenten, que conozcan a nuevas personas y confíen en nuevas ideas para su vida, pues, aunque puede ser desafiante lo nuevo, va a ser muy enriquecedor.

Horóscopo 8 de julio del Profesor Salomón

A continuación le contamos cuáles son los mensajes y recomendaciones que tienen el Profesor Salomón, astrólogo y tarotista colombiano, a cada uno de los signos para esta segunda semana de julio.

1. Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Los Piscis se encuentran en medio de un remolino de cambios. De acuerdo con el Profesor Salomón, las cartas del Tarot muestran cambios en el amor, en el hogar y hasta en el trabajo.

Si bien esto puede ser un poco chocante para las personas de este signo, el profesor explica que este es un proceso de transformación necesario para sus vidas, lo que traerá mucha prosperidad.

Por otro lado, la gran recomendación para los Piscis en este día es que controlen su mal genio. “Hay que dejar de ser tan sensible y dramático. Cuando se ponga bravo/a, que la razón de su molestia sea por una razón válida”, añadió el astrólogo.

Número de la suerte: 1733

2. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Una semana de mucho trabajo, de muchos cambios y revoluciones, pero todo ello estará encaminado a sus metas. De acuerdo con el profesor Salomón, es un tiempo lleno de transformaciones, que al final llegarán a buen puerto, serán nuevos retos que finalmente se lograrán cumplir.

Número de la suerte: 1313

3. Acuario (15 de febrero al 14 de marzo)

¡Abundancia de dinero! Ese es la buena noticia que tienen los astros para los Acuarios, de acuerdo con el profesor Salomón. En esta semana la suerte estará en lo económico.

Por otro lado, si está pensando en comprar o vender algún vehículo, lo que recomienda el tarotista es que no lo piense dos veces porque esto le traerá grandes sorpresas para su vida.

Número de la suerte: 3690

4. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Esta será una semana de retos para Cáncer, sin embargo, esto no quiere decir que serán malos días. Por el contrario, de acuerdo con el profesor Salomón, los retos que vendrán serán favorables, porque aunque pueden ser difíciles, los van a lograr cumplir.

Para lograrlo, explica el tarotista, se deben recibir y hasta buscar estos retos con la mejor actitud. Se les recomienda a las personas de este signo hacer inversiones, buscar nuevos horizontes y, si en el camino encuentran problemas o errores, no se angustie, solo corríjalos en el camino con toda la paciencia.

Si tiene trabajo, le darán próximamente gratas sorpresas que mejorarán aún más su semana.

En cuestiones del amor, hay cosas que no están claras, pero no les debe poner tanto drama, pues el que quiere estar con usted, se quedará, quien no, será mejor que lo deje ir. La recomendación del astrólogo es que no hay que rogar por amor,

Número de la suerte: 7028

5. Leo (22 de julio al 22 de agosto)

Para los Leos se les augura la llegada de mucho dinero esta semana. De acuerdo con el profesor Salomón, se podrá ganar dinero o se moverá algo que representará la llegada de plata.

Por otro lado, la recomendación por estos días es que tenga mucho cuidado con su espalda, pues puede encontrarse débil o vulnerable a accidentes o problemas de salud.

Número de la suerte: 7944

6. Escorpio (24 de octubre al 22 de noviembre)

Llegarán nuevas y muy buenas oportunidades para su camino, hay que saberlas aprovechar. No obstante, explica el profesor Salomón, los Escorpios deben aprender a buscar las cosas que quieren en su vida, “el mensaje en el Tarot es claro: hay que luchar para conseguir lo que se quiere”.

Por otro lado, hay un dinero que llegará por estos días a su vida y que le ayudará para su situación financiera. Hay unos papeles pendientes que finalmente también llegarán y le darán tranquilidad.

Número de la suerte: 5604

7. Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

El mensaje principal que tiene el profesor Salomón para los Capricornios es: “sigan luchando por lo que quieren. Si bien hay cosas que no se han alineado, ni han salido como se esperaba, la paciencia igualmente debe mantenerse, al menos hasta que se logre llegar a la meta”.

¡Cuide su salud! Esa es la otra gran recomendación para los Capricornios. El profesor Salomón les recuerda que no hay que esperar hasta que se pongan las cosas mal para visitar al doctor. Al menos una vez al año hay que hacer la consulta con un profesional, para así revisar cómo están las cosas, especialmente las vías digestivas.

Número de la suerte: 6814

8. Tauro (20 de mayo al 15 de junio)

Las situaciones difíciles de dinero por fin se van a solucionar. Por estos días, tendrá que hacer gestiones financieras o movimientos bancarios.

De igual forma, de acuerdo con el profesor Salomón, si tiene proyectos de construcción pendientes, este es el momento para realizarlos. Esto incluye mejores en su hogar, remodelaciones o hasta cambios completos de casa.

En el amor, su relación por estos días se fortalecerá, pero para ello deberá definir cosas con su pareja. Será fundamental que esta semana también le ponga toda la atención a su parte emocional.

Número de la suerte: 5988

9. Libra (23 de septiembre al 23 de octubre)

¡Buenas noticias para los Libras, pues la suerte estará muy presente en estos días! En la lectura del Tarot del profesor Salomón, salió en Libra la carta de la rueda de la fortuna, la cual es especial porque representa buena suerte, cambios, momentos decisivos y fortuna.

De acuerdo con el tarotista, esto también dice que los juegos de azar podrían darle buenas sorpresas esta semana a las personas de este signo.

Por otro lado, en las cuestiones del amor, serán días en que se podrán fortalecer y mejorar sus relaciones. Además, es posible que llegue una visita inesperada que traerá alegría su vida.

Número de la suerte: 0134

10. Aries (21 de marzo al 20 de abril)

A diferencia de la mayoría de los signos, en Aries los cambios no serán protagonistas. Por el contrario, la estabilidad primará esta semana. Se arreglarán asuntos pendientes y tendrán mucha calma y tranquilidad en estos días.

Si tienen la posibilidad de viajar, tomen esa oportunidad. De acuerdo con el astrólogo, la vida les tiene algo especial y puede que en el viaje se puedan encontrar con esa sorpresa.

Número de la suerte: 3460

11. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Todas las cosas que se van a presentar esta semana lo llegarán al cambio: habrá transformaciones en el amor, en el trabajo, cambios incluso de casa o de carro.

Todos estos cambios que se vienen, serán muy importantes para los siguientes meses, así que recíbalos con la mejor actitud y présteles mucha atención. Además, de acuerdo con el astrólogo, puede que cada uno de ellos represente en su vida cosas positivas.

Número de la suerte: 9814

12. Géminis (21 de mayo al el 20 de junio)

Para los Géminis, las cosas mejorarán esta semana. De acuerdo con el Profesor Salomón, en estos días el problema o dificultad que los estaba angustiando, se resolverá y se podrá por fin arreglar en su vida.

Por otro lado, para las personas de este signo que están buscando trabajo, que buscan mejorar de puesto o quieren emprender, el mensaje especial es que eso finalmente se logrará. Así que, según el astrólogo, si tiene miedo de impulsar ese sueño o meta, no tema, pues va a lograrlo.

Número de la suerte: 1358