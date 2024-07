Borja contó cómo convenció a JuanFer Quintero de dejarle patear el penalti ante Panamá

Miguel Ángel Borja festeja su gol ante Panamá. (Photo by CHRIS CODUTO/AFP via Getty Images) / CHRIS CODUTO

Miguel Ángel Borja fue el encargado de sellar la aplastante victoria de la Selección Colombia 5-0 sobre Panamá, resultado que le permitió clasificar a las semifinales de la Conmebol Copa América 2024 y mantener su invicto sin derrotas de 27 fechas.

Borja tuvo sus primeros minutos en la Copa al ingresar al terreno de juego sobre los 79 minutos del encuentro, reemplazando a Jhon Córdoba, quien había abierto el marcador en los primeros instantes del compromiso.

Ya en tiempo de reposición, se presentó una falta en el área sobre Santiago Arias. Inicialmente, Juan Fernando Quintero tomó el balón para realizar el cobro, pero finalmente se lo cedió a Miguel Ángel Borja.

El cordobés, al final del partido, contó qué le dijo a Quintero para que lo dejara patear el penalti, en medio de risas. “Le dije que era mi hermanito. Apenas le dije eso, le toqué el corazón, las fibras y me lo dejó”.

“Yo lo dije tres meses atrás en River, que estoy compitiendo conmigo mismo. Cuando cogí el penal pensaba en los 23 goles que llevó durante el año y que podían ser 24. Eso me da mucha tranquilidad y creo que con base a eso sigo entrenando, esforzándome y esperamos que sean muchos más en la Selección”, añadió sobre su gol.

Entretanto, sobre su rol con Colombia, comentó: “a uno solo le queda aportar desde dónde le toque. He tenido la experiencia de estar en otros momentos donde he podido jugar y otros compañeros me han apoyado. Yo creo que vine aquí con la firme intención de hacer historia y desde donde me toqué voy a aportar para que eso suceda”.

La Selección Colombia se estará midiendo el próximo miércoles a Uruguay en las semifinales de la Conmebol Copa América 2024, dicho partido se llevará a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte. El juego dará inicio a las 7:00PM, hora colombiana.