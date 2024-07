Radicarán proyecto de ley para proteger a los animales domésticos en el transporte público

Dentro de los proyectos que serán radicados el próximo 20 de Julio, en el arranque de un nuevo periodo legislativo, el representante Carlos Ardila, del partido Liberal, llegará con el proyecto de ley que buscará proteger a los animales domésticos en el país, asegurando que, en cualquier medio de transporte, marítimo, fluvial, aéreo o terrestre, sea seguro y cómodo para ellos.

El representante afirmó que con este proyecto, no se permitirá que los animales viajen en bodegas, a menos de que presenten razones médicas específicas y certificadas.

“Lo que estamos aquí dejando claro en este proyecto de ley es que las mascotas, los perritos y los gatos no son carga, no son una maleta, no son una caja. Y se les debe dar un trato de un ser sintiente. Son animalitos sintientes y debemos darles ese trato. Por eso, fijamos reglas del juego claras aquí para que aerolíneas, empresas de transporte, para que los propietarios de las mascotas, tengan claro cómo se va a poder avanzar en un viaje”, señaló.

Ardila además expuso las problemáticas de las aerolíneas en materia de seguridad para las mascotas.

“Lo primero es que enfrentan serias dificultades porque no hay reglas del juego claras. Unas aerolíneas tienen unos criterios, otras tienen otros. Unas fijan unos pesos, otras tienen otros. Unas fijan unos tiempos, usted podrá llegar X horas antes. Otras dicen que no, que el tiempo deberá ser el doble para usted poder llegar. Otras fijan, por ejemplo, un número máximo de mascotas a transportar en una aeronave y quien llegue después de ese número quedará por fuera del vuelo”, explicó.

Este proyecto deberá superar sus cuatro debates en el Congreso, tanto en Senado, como en Cámara de Representantes, para convertirse en ley de la República, antes del cierre de la legislatura el próximo año.