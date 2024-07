¿Por qué es ilegal la labor de Samuel Merchán el “tapa huecos” de Cali?

Cali, Valle del Cauca

Continúa la polémica por el influenciador ‘tapa huecos’ de Cali, Samuel Merchán, quien realiza la labor de bacheo de huecos peligrosos en la ciudad y hasta el día hoy reporta más de 4 mil reparados en las calles de la capital del Valle.

Hasta el momento, el personaje que toma fuerza en las redes sociales ha recibido dos multas, por intervenir el espacio público sin autorización de la Administración Municipal, “No nos van a detener”, advirtió en un video de las redes sociales donde aclaró que seguirá “salvando vidas” y retó a las autoridades a multarlo las veces que quisieran.

¿Cómo opera Samuel Merchán para realizar la labor de tapar huecos en Cali?

Desde hace algunos meses se ha visto en las calles de Cali a este personaje que con su propia maquinaria y la colaboración de la comunidad tapa los huecos más peligrosos, reportados por la misma ciudadanía.

Con monedas y consignaciones a sus cuentas personales, Samuel asegura que ‘salva vidas’ con la financiación de las personas que pasan al ver su labor dejando dinero, otras estarían consignando sumas no conocidas a números bancarios que publica en Facebook, Instagram y TikTok, donde al lado de un equipo de más de 5 personas, reporta con videos sus actividades.

#Viral | El influenciador "tapa huecos" Samuel Merchán, fue multado por segunda vez en medio de su labor



Aseguró que no parará en su ejercicio de 'salvar vidas' así la autoridad le imponga comparendos, ya que frente a ley, su labor no sería legal

¿Qué dice la alcaldía de Cali sobre la acción de Samuel Merchán?

El alcalde de Cali, Alejandro Eder se encuentra al tanto de la labor del influenciador en las calles, reconoce que socialmente su tarea es positiva, pero lastimosamente no está dentro del marco legal.

La secretaría de Infraestructura Vial de Cali, también se pronunció frente al tema. “Invitamos a Samuel a vincularse como contratista de la dependencia, pero no aceptó”, afirmó su secretaria, Luz Adriana Vásquez.

Frente a esta propuesta el ‘tapa huecos’ aclaró en sus cuentas de redes sociales que no se presentaba porque sabía que no iba ganar la licitación, “eso ya está arreglado y no voy a perder el tiempo, seguiré con mi labor independiente”, puntualizó.

¿En que va la labor del influenciador?

Hasta la fecha reporta más de 4 mil huecos tapados con sus propios medios y asegura seguir haciéndolo a pesar de que las autoridades le impongan multas.

Recientemente una abogada, que se identifica en las redes sociales como @danielaabogada, explicó que el ‘salva vidas’ infringe el artículo 140, numeral 2 de la ley 1801, que se refiere a la intervención del espacio público sin autorización del estado, lo que le acarrea las multas que le han impuesto.

La abogada cuestiona la celeridad en el tema de la malla vial por parte de la Alcaldía de Cali, y expresa preocupación por materiales y técnica de la labor social de Samuel Merchán, lo que podría hacer que los problemas por huecos, reaparezcan en unos meses y así la situación podría prolongarse en el tiempo.

#Tendencias | ¿Por qué viola la ley el 'tapa huecos' de Cali Samuel Merchán?



Ante una segunda multa por parte de las autoridades al influenciador, la abogada @danielaabogada explicó que ocurre legalmente



⭕️ https://t.co/m8BqJHTIYz pic.twitter.com/8l9T6m6Iy1 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) July 4, 2024

Por lo pronto la Secretaría de Infraestructura interviene las calles de la ciudad con una campaña llamada #ChaoHueco, que todos los días tiene una hoja de ruta que da a conocer a través de sus redes sociales.

La polémica sigue servida, entre la comunidad, que defiende la labor de Samuel Merchán, así no esté dentro del marco legal, y la otra parte que considera que el arreglo de las vías le corresponde exclusivamente a la Administración Municipal.