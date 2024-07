Invías obtuvo licencia ambiental para finalizar viaducto en la vía Bogotá – Villavicencio

A través de la Resolución No. 001135 del 14 de junio de 2024, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó al Instituto Nacional de Vías (Invías) la licencia ambiental necesaria para continuar la construcción del viaducto del kilómetro 58 en la carretera que conecta Bogotá con Villavicencio.

El director Técnico y de Estructuración de Invías, Mauricio Céspedes Solano, destacó la importancia de este proyecto: “Con la autorización de la ANLA continuamos con la ejecución del viaducto del km 58, un proyecto que soluciona, de manera definitiva, el sitio crítico donde constantemente se registran eventos de remoción en masa en la vía al llano”.

El Invías ha avanzado en un 70% en la construcción del viaducto, trabajando previamente con las medidas de manejo ambiental definidas por la ANLA mientras se tramitaba la licencia. La resolución de la ANLA subraya el compromiso del Gobierno Nacional con la gestión del riesgo, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, asegurando que las actividades de construcción cumplan con los estándares ambientales.

Con esta licencia, el Invías puede continuar con las obras, que no solo mejorarán la seguridad vial, sino también impulsarán la economía local y la calidad de vida de los habitantes del municipio de Guayabetal y de los usuarios de la vía Bogotá - Villavicencio. Céspedes concluyó: “Con el avance de las obras físicas en un 70% y el cumplimiento del cronograma, el Invías demuestra con hechos su compromiso con un corredor clave para el desarrollo del país”.