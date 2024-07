¿Lucumí podría jugar contra Panamá? Esto se conoce sobre la recuperación de su lesión

Colombia planifica su siguiente salida ante Panamá, y una de las incógnitas de tanto fanáticos como la prensa, es el estado de salud de Jhon Janer Lucumí. El defensor central salió a los 25 minutos en el partido ante Paraguay, por la fecha inicial del grupo D, en la l cual se consiguió la primera victoria del certamen.

Tanto la Selección como la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no han emitido el parte médico del estado del futbolista que salió entre lágrimas y frustración de la cancha del NRG Stadium de Houston, Texas. Por el momento, el técnico Néstor Lorenzo ha optado por poner a Carlos Cuesta, compañero de Lucumí en el Genk de Bélgica en temporadas anteriores.

¿No más minutos para Lucumí?

La espera por el defensor central ha continuado en los últimos días, y de acuerdo con la periodista Lizeth Durán, el defensor central oriundo de Cali no jugaría más en la Copa América. “Lucumí ya no estaría más para la Copa América pese a que nos habían dicho que su lesión no era grave. No tuvimos un parte médico oficial, pero lo que supimos y la información que tenemos de muy buena fuente es que ya no estaría disponible”, expresó.

Por su parte, en rueda de prensa anterior al partido ante Brasil, el técnico Lorenzo descartó al defensa para jugar, puntualizando que aún no está a en condiciones de regresar, y que sería evaluado por el cuerpo técnico para cuartos de final, y posiblemente la semifinal.

“Lucumí está evolucionando muy bien, lo estamos siguiendo día a día. Para el partido de mañana (contra Brasil) no va a estar; vamos a ver para el próximo. Así vamos con él”, dijo el entrenador argentino.

¿Qué pasará con la defensa?

Por lo pronto, la dupla de defensores centrales asegurada en los partidos es Davinson Sánchez y Carlos Cuesta, quienes comparten zaga en el fondo con Daniel Muñoz y Johan Mojica como laterales. El siguiente partido del seleccionado nacional será ante Panamá el sábado 6 de julio en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.