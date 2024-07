VIDEO | Selección Colombia: ¿Matheus Uribe o Kevin Castaño como reemplazo de J. Lerma?

En el este capítulo de ‘La Polémica’ de Caracol Radio, César Augusto Londoño, Juan Felipe Cadavid, Diego Rueda, y el entrenador Alexis García opinaron sobre la variante obligada que tendrá la Selección Colombia en su duelo de cuartos de final ante Panamá: Jefferson Lerma. El volante del Crystal Palace se acumuló en tarjetas amarillas y no podrá ser tenido en cuenta para el próximo duelo de Copa América.

¿Seguridad defensiva o aportes en ataque?

Los panelistas coincidieron en que el duelo ante los panameños será de suma paciencia y tranquilidad, teniendo en cuenta que, muy seguramente, armarán una línea de 5 en el fondo sumado a 4 jugadores que aportarán solidez y orden para evitar las embestidas cafeteras por el centro del campo.

A raíz de lo anterior, surgió la duda: ¿Es preciso hacerse fuertes defensivamente o aportar en el frente de ataque? Y de allí parte la dualidad entre darle ingreso a Matheus Uribe, de amplio recorrido en el seleccionado nacional, o Kevin Castaño, uno de los que lideran el recambio generacional en el mediocampo.

“Con Castaño se tiene más salida, mientras que con Matheus se tiene más marca y juego aéreo. El más parecido a Lerma es Matheus”, sentenció Alexis García, entrenador de La Equidad. Incluso el estratega confesó que al hablar del volante antioqueño, se le viene a la cabeza Jude Bellingham, figura del Real Madrid y el seleccionado inglés, por características.

Respecto a las dudas, cada quien tomó partido. “Ante un equipo replegado, creo que Castaño, que es distribuidor, nos sirve más que Matheus, que es un llegador”, sentenció Juan Felipe Cadavid, director de Deportes Caracol Sábado; “Se necesita de un volante que llegue con sorpresa. Para mí, Matheus es el volante que llega con más facilidad. Tiene remate desde fuera del área y recuperación arriba”, indicó Diego Rueda, director de El VBAR Caracol.

Por su parte, César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol, apuntó que ninguno de los opcionados tiene un juego o estilo similar al de Lerma: “No se me parece ni poquito Matheus a Lerma y Castaño menos... No tenemos a ninguno que se le parezca”.

Desventaja para Matheus

En medio de la discusión, César Augusto Londoño planteó el hecho de que Matheus Uribe es el segundo jugador que más rechaza el público colombiano, luego de Rafael Santos Borré. “A él le cobran lo de Rusia 2018, el penal contra Inglaterra. Él y Bacca son los que fallan”, recordó Sebastián Vargas, enviado especial de Caracol Radio a Estados Unidos.

Los panelistas coincidieron en que “la gente ha sido muy injusto con Matheus”, e incluso Rueda advirtió que el aficionado en general “es cruel” cuando un jugador se equivoca en un momento importante, poniendo así como ejemplo a Carlos Bacca por la ya mencionada eliminación en el campeonato del mundo de hace seis años.

Así pues, dicha sensación podría jugarle en contra al volante antioqueño, mientras que Castaño, por lo hecho en Eliminatorias sin haber tenido mayor experiencia internacional, de momento cuenta con una mayor aprobación del público.

Vea el episodio completo acá