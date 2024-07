“No tengo conocimiento de las reuniones de mi hermano”: Laura Sarabia

Colombia

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Laura Sarabia, respondió a una serie de preguntas planteadas por la periodista María Jimena Duzán a través de una columna de opinión.

La comunicación se centró en esclarecer las acusaciones y dudas planteadas sobre la conducta de Sarabia y su círculo cercano, especificamente su hermano, Andrés Sarabia, que ha sido señalado de presuntos actos de corrupción.

En el documento compartido, la directora del DAPRE negó recibir empresarios para hacer negocios ni con el gobierno ni con el Estado. “Nunca he indicado a ningún empresario que se ‘entienda’ con mi hermano ni con nadie de mi círculo social o familiar. Todos los asuntos empresariales que me ha encomendado el Presidente los he manejado de manera pública, directa y sin intermediarios”, dijo.

También aseguró que es falso que su hermano le exigiera a contratistas el 30 por ciento de comisión por todos los negocios que se concreten con el Estado: “Esto es infundado y parece destinado a confundir a la opinión pública”, aseguró Sarabia.

La mano derecha del presidente Gustavo Petro también negó tener conocimiento sobre reuniones que hace su hermano, la oficina de la que despacha, ni cuáles son sus socios.

Ante preguntas como una “jugosa suma que se habría pagado por la gestión de su hermano en un contrato millonario de la empresa Helistar con Ecopetrol“, Sarabia cuestionó a Duzán por preguntas que asegura son ‘infundadas’.

”Si usted no confirmó hechos precisos que deban ser denunciados ante la Fiscalía, entonces toda la premisa de su pregunta es una falsedad y debe retractarse”, dijo la funcionaria.

Laura Sarabia negó ser la responsable de funcionarios en la Fiduprevisora que estarían involucrados en el caso de corrupcion de la Unidad de Gestión del Riesgo?“Falso. No conozco a ninguna persona que se llame Diana Valencia y, hasta donde sé, Jaime Ramírez no tiene esposa. Si se refiere a Daniela Andrade, no tuve ninguna injerencia en su nombramiento.”

Finalmente, la alta funcionaria exhortó a la periodista a hacer denuncias en los entes de control; a la pregunta “¿A usted le parece aceptable que su hermano Andrés se valga del poder que usted tiene para beneficiarse como lobbista?”, la directora respondió:

“Esto es una afirmación absolutamente falsa. Si tiene alguna prueba de que mi hermano se haya beneficiado como supuesto lobbista valiéndose de mi cargo, la exhorto a realizar las respectivas denuncias ante las autoridades judiciales competentes.”