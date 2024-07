Tadej Pogacar gana la etapa 4 del Tour de Francia y recupera el liderato de la carrera

Bologna (Italy), 30/06/2024.- Slovenian rider Tadej Pogacar of UAE Team Emirates celebrates on the podium wearing the overall leader's yellow jersey after the second stage of the 2024 Tour de France cycling race over 199km from Cesenatico to Bologna, Italy, 30 June 2024. (Ciclismo, Francia, Italia, Eslovenia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / GUILLAUME HORCAJUELO ( EFE )