No paran casos de falso servicio, abogado del Quindío relata como evitó ser extorsionado

En el Quindío, no paran los casos de extorsión en la modalidad de falso servicio donde los comerciantes son las principales víctimas de los extorsionistas.

En Caracol Radio Armenia una de las víctimas de esta modalidad de extorsión, Juan Ricardo Bedoya relató lo ocurrido “hace varios días comencé a recibir una llamada de un hombre pidiendo asesoría telefónica, yo soy abogado sobre asuntos relacionados con sucesiones y testamentos dado que fueron varias las llamadas telefónicas que este señor solicitaba especialmente por vía telefónica, en un momento determinado pidió que nos encontráramos que pudiéramos vernos y que si podía ir a darles asesoría a su familia, a la abuela la persona que iba a generar el testamento o de quien se iba a heredar para generar unas claridades sobre preguntas que aparentemente ellos tenían y yo acepté me pareció una situación absolutamente normal en el desarrollo de mi oficina y que el sitio de encuentro era el municipio de Génova.

Y agregó “nos pusimos de acuerdo para ir a esa a ese municipio, nos quedamos de encontrar sobre las 10 de la mañana en ese municipio, yo inicié mi desplazamiento desde Armenia hasta esa hasta ese sitio constantemente la persona medio llamando donde iba, si me estaba acercando, no me estaba acercando y en un punto cerca a el municipio en una casa azul de chambranas de rejas azules ahí pare, porque me decían que una persona se acercaría a mí a llevarme al sitio porque de pronto yo no sabía llegar, porque no era exactamente en el perímetro urbano del municipio”

Apareció una moto en el camino

Y continuó su relato “cuando yo me bajo del vehículo hacer la llamada, me dice una señora que no sé de dónde apareció como que estaba allí en el al lado de la casa, no sé y me dijo, señor, usted qué hace aquí, porque no se va los de la moto, lo van a echar mano y yo miro hacia el fondo hacia donde dirige la vía hacia el municipio de Génova y efectivamente veo dos personas que vienen en una moto muy rápido, una situación, posiblemente coincidencia pero pues no me iba a detener a esperar y emprendo el regreso de manera, inmediata.

Añadió “gracias a Dios pudimos voltear fácilmente y regresarnos la moto, se nos acercó mucho, nos intentaba o me intentaba porque yo venía solo me intentaba pasar, yo le aceleraba, le cerraba el camino, ellos me gritaban algo y yo venía con vidrios cerrados hasta que por allá pasando el puente de un río que hay entre Génova y Barragán ellos me dejaron de seguir.

Denunció en el puesto de policía de Barragán

En medio de la angustia, la presión y la tensión me acerqué al puesto de policía de Barragán a poner en conocimiento de las autoridades, lo ocurrido y el agente que me atendió, me dijo que eso está ocurriendo en el departamento y ha venido ocurriendo con cierta frecuencia el llamado secuestro exprés y que consiste pues en ellos perfilan como que unas personas los citan unos profesionales los citan a ciertos sectores especialmente rurales, y luego los cogen los suben hacia la montaña o los amarran es decir, un secuestro rápidamente llaman a las familias para pedirles dinero por la libertad de la persona, menos mal a mí no me pasó nada”

Coronel Gustavo Chaparro, comandante de la Policía

Desde la Policía reiteraron el llamado a denunciar los casos de extorsión a la línea 165 para evitar ser víctima de los extorsionistas en el departamento.

El comandante de la Policía del Quindío, coronel Gustavo Chaparro señaló “venimos desarrollando con nuestro grupo Gaula campañas de prevención porque hemos conocido de primera mano dos eventos y sobre todo si nos están focalizando en profesiones como veterinarios, entonces ahí es un llamado, no solo a es a estas personas, sino también a todos los niveles profesionales porque están abocando a esa línea de profesionalismo y es ahí donde de pronto por la ingenuidad de pronto no tener suspicacia es como estamos de pronto accediendo, pero que afortunadamente hemos sido oportunos y de verdad en materia que podamos articular esto con la ciudadanía y que cuando empiezan a llamar de solicitando algunos servicios sospechosos consulten tenemos nuestro Gaula en la línea 165 para evitar estas extorsiones.