Conductor de camión fue multado por descargar en plena carrera 27

Bucaramanga

$650.000 tendrá que pagar el conductor de un vehículo tipo camión que en el horario de restricción para cargue y descargue estaba bajando mercancía en plena carrera 27, una de las vías más transcurridas de Bucaramanga.

Según el director de tránsito de la capital santandereana, Carlos Bueno confirmó que aunque recibieron críticas, la multa no es un atentado contra el comercio de la ciudad.

“¿Que es un atentado en contra del comercio organizado? Pues no. Que más bien resulta ser una falta de respeto y de consideración con los demás conductores que en esos momentos intentan movilizarse rápidamente por una vía tan importante en nuestra ciudad”, dijo Carlos Bueno.

#VIDEO | Conductor de un camión que estaba descargando mercancía en plena carrera 27 y en horario de restricción, fue multado informó @cebuenocad, director de Tránsito de Bucaramanga. pic.twitter.com/StyHiCMjJv — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) July 2, 2024

Por ende, las autoridades recordaron cuáles son los horarios de cargue y descargue para los conductores de vehículos de carga pesada: de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.; para poder llevar a cabo la maniobra de cargue y descargue.