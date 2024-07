“Muy triste que uno no pueda ni sentarse en el parque”: Víctima de ataque en San Pio

Bucaramanga

Lo que parecía ser un lunes festivo tranquilo en Bucaramanga se vio empañado por un hecho violento que se registró en el parque San Pio y que dejó sorprendidos y asustados a cientos de visitantes que compartían en este espacio.

Una persona destruyó uno de los planchones del Paseo del Comercio y nadie dijo nada

De acuerdo al reporte de las autoridades, sobre las 7:00 de la noche, una persona se acercó al CAI de este parque luego de haber sido atacada por dos personas que iban en una motocicleta y que intentaron hurtarle sus pertenencias. En medio de este hecho fue atacado con un arma traumática.

Quien viole la medida de pico y placa pagará 650 mil pesos

Caracol Radio habló en exclusiva con el hombre que fue víctima de este intento de hurto y aseguró que “yo estaba con un amigo, nos sentamos y a los cinco minutos llegan dos venezolanos, uno de ellos saca un arma y de forma muy agresiva empieza a exigir que le entreguemos todo”.

Mujer motociclista muere en accidente de tránsito

Dijo además que lo que él hizo fue ponerse de pie y sacar sus pertenencias de los bolsillos, “tal vez él pensó que yo iba a sacar algo más, no tuve tiempo de explicarle, se me acercó mucho, me apuntó al pecho y lo que yo hago es que me cubro con el brazo y recibo dos impactos”.

Dice la víctima que afortunadamente los impactos fueron con un arma traumática, sin embargo, como el impacto fue tan cerca sí le generó heridas por lo que tuvo que ser llevado hasta el Hospital Universitario de Santander y posteriormente hasta la Clínica Chicamocha en donde fue atendido.

A través de redes sociales, aseguran que este hecho se registró en cercanía a la zona de juegos infantiles de este parque lo que las familias tuvieron que retirarse inmediatamente de la zona al escuchar lo sucedido.