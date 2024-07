"No ha sido ningún ministro del Gobierno actual": Esperanza Gómez sobre propuesta íntima

Colombia

Ante el revuelo que ha generado la entrevista en la que Esperanza Gómez afirmó que “me ofrecieron $10.000 millones por irme a la cama con un personaje (...) es el ministro de algo en Colombia”, Caracol Radio dialogó con la actriz y empresaria, quien aclaró que el mencionado político no hace parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“No ha sido ningún ministro del Gobierno actual. No lo especifiqué en la entrevista (al portal La Red Viral), no lo dije, no dije nombres de la persona, absolutamente nada. Simplemente dije que había recibido una oferta, que había empezado baja y subieron hasta esa suma que nisiquiera sé si la hicieron en realidad. Me imagino que al ver que no acepté la primera propuesta, pues simplemente lo hicieron como en tono de burla para ver si cambiaba de parecer”, le contó Gómez a este medio.

La también diseñadora de modas caldense insistió en que “es completamente falso que yo dije que fue alguien del Gobierno de Petro”. De hecho, aprovechó para afirmar que “lo están utilizando simplemente para afectarlo. La oposición está buscando cualquier pretexto, cualquier mentira para hacerle daño al Gobierno actual, y así ha sido toda la vida”.

Esperanza Gómez hizo una crítica a la política colombiana. Dijo que “es sucia, trampera, manipuladora, mentirosa, y al público le venden puras mentiras para manejarlo como marionetas, porque eso precisamente es lo que los gobiernos quieren: tener un pueblo ignorante, estúpido, al cual manejan como marionetas”.