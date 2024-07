“Me ofrecieron $10.000 millones por irme a la cama con un ministro”: Esperanza Gómez

Colombia

La actriz de contenido para adultos Esperanza Gómez aseguró que un ministro colombiano le habría ofrecido una suma millonaria de dinero, a cambio de tener intidimad. La también empresaria cuestionó que ante la opinión púbica esta persona sea de las que “ataca constantemente” la pornografía y la prostitución.

“Me ofrecieron $10.000 millones por irme a la cama con un personaje. No voy a decir el nombre. Es el ministro de... es el ministro de algo en Colombia. Y ante los medios públicos son de ese tipo de personas que constantemente están atacando la prostitución, la pornografía, etc., pero son los que más dinero ofrecen para irse a la cama con uno”, reveló en entrevista con el portal La Red Viral.

En la entrevista, Gómez tampoco precisó si hacía referencia a un ministro del Gobierno actual o de anteriores. Sin embargo, Caracol Radio la consultó y dijo al respecto que “en ningún momento he dicho que es o fue del actual Gobierno”. Pese a ello, aclaró también que la imagen de un supuesto trino en donde decía que fue una solicitud hecha en el 2019 no es cierta. En efecto, en su perfil oficial de la red social X no aparece tal publicación.

En la entrevista, Gómez sí fue clara en indicar que no aceptó la propuesta y que le recriminó al funcionario. “Le dije yo, ‘qué bonito es negociar con los presupuestos que se roban de todos los colombianos que pagamos impuestos. Esa plata no es suya, esa plata con la que usted se quiere acostar conmigo es del pueblo colombiano”.

Ante este reclamo, asegura Gómez que el ministro de ese momento no respondió más los mensajes y procedió a bloquearla.