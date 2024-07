Larry Vásquez: Es triste no haber podido compartir con Falcao en Millonarios

Larry Vásquez, nuevo jugador del Atlético Bucaramanga, dialogó con El VBar de Caracol Radio. El volante nortesantandereano habló sobre su salida de Millonarios, equipo en el que quedó en la historia tras su inolvidable penalti convertido en la final ante Atlético Nacional, el cual definió el título para los azules.

Entre otras cosas, además de agradecer a la institución bogotana y a sus aficionados, Vásquez reveló que una de las cosas más tristes de su partida será no haber podido compartir el día a día con Falcao, quien estará sumándose la próxima semana a la pretemporada del equipo. Algo que ya le hizo saber al Tigre.

“Si hay algunas de las cosas que me pongo a pensar y voy a dejar de disfrutar del fútbol es poder compartir con Falcao. Yo se lo he hecho saber a él directamente, tengo un amigo en común con él y le pasé mi mensaje, que lo que me ponía más triste era no poder haberlo conocido en el día a día, pero que entendía que luego, que esto es fútbol y luego me lo encontraré”.

“Pero sí, como jugador, yo a Falcao lo admiro, más como persona que como jugador, y siendo no haber podido compartir con él. Primaban otras cosas, mi familia, la continuidad mía en el fútbol”, añadió al respecto el volante.

Finalmente, comentó sobre su llegada al equipo. “Para Millonarios lo que están viviendo es lo máximo, la ilusión que le hace a los compañeros verlo entrenar y cuando llegan esas clases de personas a un club, muchas cosas empiezan a mejorar por el respeto y la importancia que él le da al equipo. Eso le viene muy bien, no solo a la hinchada, sino al equipo como tal”.

“Se redoblarán esfuerzos para no estar por debajo del nivel y de lo que es Millonarios y poder demostrarle a él y a los excompañeros que ha llegado a un equipo competitivo, que quiere garnar y que lo necesita”, finalizó.