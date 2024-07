Juan Guillermo Cuadrado se va del Inter de Milán: Así fue el mensaje de despedida

El paso de Juan Guillermo Cuadrado por el Inter de Milán llegó a su fin. El futbolista colombiano terminó su contrato con la institución, a la que llegó a mediados del 2023 luego de una larga trayectoria en la Juventus. Incluso su vinculación al equipo Neroazzurri estuvo criticada, pues de la Juve salió como un ídolo y decidió unirse a uno de los máximos rivales.

El antioqueño terminó su contrato el pasado 30 de junio, aunque había una cláusula que le permitía al club extender el vínculo por un año más. No obstante, Cuadrado no tuvo una buena experiencia en Milán, pues estuvo rodeado de lesiones y eso le impidió jugar con regularidad, pues solo pudo disputar 12 partidos, de los cuales 10 fueron por Serie A y 2 por Champions League. Además, su aporte fue de dos asistencias y no pudo marcar ningún gol.

El mensaje de despedida del Inter

“Una temporada con los nerazzurri y la conquista del Scudetto della Stella: Juan Cuadrado y el Inter se despiden. El extremo colombiano, que llegó en verano de 2023, ha disputado 12 partidos en total: 10 en Liga y 2 en Champions”, se lee inicialmente en el comunicado.

“Saludos y agradecimientos de toda la familia del Inter para Cuadrado, campeón de Italia con los nerazzurri y ganador de la Supercopa de Italia ¡Gracias Juan!”, fueron las palabras con las que complementaron el mensa dedicado al jugador antioqueño, que pudo coronarse como campeón.

Ahora, Cuadrado, de 36 años, queda con el pase en su poder para poder negociar libremente con cualquier equipo. Mucho se ha especulado en los últimos meses sobre equipos que estarían interesados en contar con sus servicios. Clubes de Arabia Saudita, Turquía, Estados Unidos, e incluso Colombia, han sonado en el entorno del oriundo de Necoclí.