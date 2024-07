Cuantiosas pérdidas por incendio en el barrio Villas de la Candelaria: no hubo lesionados

Cartagena

Los esfuerzos del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, permitieron evitar una tragedia de mayores proporciones en el barrio Villas de la Candelaria, donde una casa resultó con cuantiosas pérdidas producto de un incendio.

Los móviles aún no son claros, solo se conoció que el inmueble tuvo afectaciones locativas y en varios enseres, rápidamente sofocados por las llamas que no produjeron lesiones ni víctimas fatales. El monto de las pérdidas no se ha establecido.

Así mismo el organismo de socorro reportó el incendio en un vehículo Renault Symbol en la calle tercera del barrio Bocagrande, donde fue necesario desplazar una máquina y varias unidades.