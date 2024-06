Hombre murió tras recibir varios balazos cuando conducía carro en Cartagena

Cartagena

A la morgue de medicina legal fue conducido un cuerpo sin vida luego de registrarse el atentado contra una persona, que viaja a bordo de su vehículo por el corredor de carga cerca a la empresa Coca Cola del barrio El Bosque.

Al respecto, Caracol Radio conoció que el hoy occiso manejaba un automóvil Chevrolet Beat negro de placas JVT 166, que terminó con daños en la parte frontal tras chocar contra una estructura de concreto. El fallecido, recibió tres balazos quedando muerto de forma instantánea.

Sobre los pistoleros no se sabe nada, solo se pudo establecer que huyeron aprovechando el ancho de la vía, y aún no han sido capturados. Por ahora no se ha revelado la identidad del fallecido ni los móviles que llevaron al trágico desenlace.