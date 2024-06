“No me interesa un periodismo adocenado a mi gobierno”: Petro tras polémica con la Flip

Colombia

En medio de la polémica por sus señalamientos a la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), luego de que esta le pidiera no estigmatizar a periodistas, el presidente Gustavo Petro aclaró que lo que está haciendo, a su juicio, es ejercer el “derecho humano de defenderme de la mentira y la calumnia”.

Dijo el mandatario que aunque “a veces se cree que por ser de izquierda puedo ser destruido ante la opinión pública con la falsedad, mal haría en enseñarle a la sociedad que congenio con esa práctica. Hace unas décadas se asesinaba a las personas que pensaban diferente, hoy, con otras prácticas, se hace lo mismo”.

Frente a sus críticas a los medios y a periodistas, aseguró que “no soy tan injusto como para generalizar. La valentía ha existido y el periodismo de verdad tambien ha existido y siempre lo han perseguido y amordazado”. En ese punto reconoció que “no me interesa un periodismo adocenado a mi gobierno”, y que “cuando el periodismo descubre hechos irregulares que yo no he visto, actúo de inmediato”, aparentemente haciendo referencia al escándalo de corrupción en la UNGRD.

Sin embargo, Petro insistió en que “cuando la calumnia se generaliza, al señalarme de prácticas antidemocráticas, sin ninguna prueba, como ‘las chuzadas’ de las que fui yo mismo y mi familia víctima, o de inventarse ‘links’ inexistentes para generar la imagen de un presidente corrupto, o una especie de tonto que nombra o desnombra por consejas, no”. Puso de ejemplo publicaciones en las que “se ocultan fechas en titulares para endilgarle corrupción a este gobierno cuando es de otros, o, peor, para hacer propaganda política en favor de la extrema derecha”.

Según el mandatario, para atacar al Gobierno se ha hecho uso de “la mentira de manera generalizada. El Frankestein que arman juntando miedo, mentira e ignorancia, solo podría devolver a Colombia a la sangre”. Por lo que ha dicho que al respeco “no tiene el presidente porque quedarse en silencio”.