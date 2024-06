‘Campo de La Cruz’ en Arjona será remodelado con recursos de la gobernación

Cartagena

Durante la realización de la clínica de béisbol en Arjona, organizada por la Defensoría del Pueblo, League Baseball Players Alumni Association y Cemento País, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, se comprometió a adoptar y embellecer el emblemático campo de La Cruz y su entorno.

El evento contó con la participación de los exgrandes ligas Ernesto Frieri, Sugar Ray Marimón, Oreste Marrero, Desi Relaford y Mark Worrell, quienes compartieron sus experiencias y secretos del béisbol con más de cincuenta peloteritos de Arjona, Mahates y otros municipios. Cemento País respaldó la realización de la clínica de béisbol donando el tablero de anotaciones del estadio.

“Vamos a adoptar este estadio, que en época electoral marcó mi visita a Arjona. Prometo mejorarlo y adecuar su entorno, pavimentando sus calles aledañas”, afirmó Arana.

El gobernador enfatizó la importancia del béisbol como una herramienta transformadora de vidas para los niños. “El deporte es una oportunidad. Me complace acompañar este evento por el arraigo del béisbol en este departamento. Me genera satisfacción ver cómo se unen voluntades en un mismo propósito. Agradezco a Cemento País por su apoyo al deporte, lo que me convence de que trabajando unidos podemos conseguir muchas cosas para la gente”, añadió.

Arana también destacó las inversiones de la gobernación en Arjona, incluyendo la construcción de dos megacolegios, uno de los cuales, la institución educativa Don Bosco, se entregó hace dos meses. En el corregimiento de Sincerín se construye otro megacolegio, que será inaugurado en dos meses. Además, mencionó la pronta entrega del Coliseo de Ferias del Norte, un centro agropecuario que servirá como punto de encuentro entre campesinos y grandes superficies, facilitando la compra directa al campesinado.

El gobernador subrayó que la construcción del Comando Departamental de Policía en Arjona busca convertirlo en uno de los municipios más seguros del país. También anunció la inversión en la pavimentación de la vía a Las Cabras y otros $10 mil millones adicionales en pavimentación de calles. Asimismo, aseguró que los corregimientos de Rocha y Puerto Badel contarán con agua potable pronto.

Agradecimientos

José Hilario Bossio, defensor del Pueblo, agradeció al gobernador por su compromiso con Arjona. “Seguiremos haciendo sinergia. Me siento orgulloso como arjonero por el compromiso de mejorar el entorno del Campo de La Cruz”, dijo.

El alcalde de Arjona, Gustavo Pérez, también resaltó el respaldo del gobierno del Bolívar Mejor. Por su parte, Carlos Espinosa, gerente de Cemento País, subrayó el compromiso social de la empresa al apoyar estas iniciativas que benefician a la niñez y juventud.

En el evento estuvieron presentes Víctor Quiroga, director de Relaciones Internacionales de la Major League Baseball Players Alumni Association; Claudia Espinosa, alcaldesa de Turbaco; Agustín Palomino, alcalde de Mahates; y Ramiro González, alcalde de María La Baja.